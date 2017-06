CHICAGO – Dès que le Canadien a acquis Jonathan Drouin, la crainte que l’organisation montréalaise le réprime offensivement a été soulevée. L’entraîneur Claude Julien s’est assuré d’infirmer cette hypothèse, vendredi soir, à Chicago, en marge du repêchage de la LNH.

Julien a obtenu l’occasion de commenter cette transaction d’envergure de son directeur général Marc Bergevin et il s’est dit emballé de pouvoir ajouter un athlète avec de telles qualités offensives.

« Pourquoi pas (le laisser jouer) ? », a réagi Julien d’emblée.

« On cherche de l’attaque et on veut marquer des buts. Bien sûr, chaque équipe, même les Penguins de Pittsburgh, ont une structure de jeu à respecter, mais les entraîneurs respectent les habiletés des joueurs », a-t-il poursuivi.

Julien a également profité de ce point de presse pour préciser un élément important à ses yeux.

« Peu importe ce qu’on peut dire, je n’ai jamais mis de menottes sur aucun joueur surtout ceux offensifs. Je veux marquer des buts autant que les autres. L’accent que je mets sur le jeu défensif, c’est dans l’intention de récupérer la rondelle plus rapidement », a prononcé l’entraîneur du CH.

Si le besoin se faisait sentir, Julien a prétendu qu’il serait à l’aise d’employer Drouin au centre du premier trio. Ce scénario n’est probablement pas le plus souhaitable, mais Julien veut avant tout utiliser les capacités offensives de sa nouvelle ressource.

« On parle d’un talent quand même spécial, sa vision, sa façon de fabriquer des jeux, les buts qu’il peut marquer; il a beaucoup d’atouts. De plus, il est encore jeune, il va continuer à progresser. Je le vois accomplir beaucoup de belles choses avec le Canadien. Je suis vraiment heureux qu’on ait eu l’occasion d’aller le chercher », a décrit l’entraîneur qui affichait une mine reposée malgré le travail qui se poursuit pendant la saison morte.

« Il vient de la région de Montréal, mais le plus important c’est qu’il est capable de nous donner du bon jeu offensif et il peut jouer aux trois positions en attaque », a précisé Julien.

Bergevin a réussi à boucler cette transaction d’impact en cédant le prometteur Mikhail Sergachev et Julien vit bien avec cette réalité.

« On a donné un bon atout en Sergachev, on le sait, mais c’était une bonne transaction. Ils vont recevoir un défenseur qui pourrait jouer sur un premier duo, mais on hérite d’un attaquant qui risque d’être le meilleur de son club », a osé dire Julien.

Julien aimerait revoir Radulov et épauler Galchenyuk

L’ajout de Drouin influencera encore plus le rendement du Canadien si Bergevin parvient à conserver les services d’Alexander Radulov. Julien ne peut que patienter dans ce dossier.

« On sait que c’est un bon joueur de hockey, mais c’est dans de telles circonstances qu’un entraîneur doit respecter le travail de son directeur général. Il doit prendre de bonnes décisions pour le présent et l’avenir de l’organisation. Les choses ont beaucoup changé avec le plafond salarial et on a vu de bons joueurs être échangés dernièrement pour cette raison. Si Marc peut arriver à une bonne entente avec lui, on aimerait le ravoir et tout le monde serait content qu’il demeure à Montréal », a mentionné Julien.

La suite sera également intrigante à surveiller pour Alex Galchenyuk qui ne parvient pas à se détacher d’une multitude de rumeurs. Un parallèle intéressant a été dressé avec Tyler Seguin que les Bruins de Boston – alors que Julien était l’entraîneur – avaient échangé aux Stars de Dallas où il a véritablement pris son envol.

Difficile de prédire si Galchenyuk se retrouvera au cœur d’un échange semblable, mais Julien voudrait bien l’aider à grandir en tant que joueur.

« Au moment où l’on se parle, ce ne sont que des rumeurs. J’aime Galchenyuk, c’est un joueur de talent qui marque des buts. Il a connu une blessure l’an passé et ça l’a ralenti un peu. Je ne peux pas faire de promesses, mais présentement il fait partie de mes plans. Quand je fais la préparation de mon équipe, il est dans ma formation », a soutenu Julien qui a déclaré entretenir une bonne relation franche avec le gaucher.

À Hudon de saisir sa chance

Julien a également été questionné sur la relève de l’organisation, un sujet pertinent en cette soirée de repêchage. Il a promis que les dirigeants laisseront Charles Hudon prouver son potentiel.

« Ce que je peux dire, c’est qu’il aura toutes les chances au monde de faire notre équipe. Je ne peux pas lui promettre une place parce qu’il doit faire sa part et mériter son poste », a déclaré Julien qui est allé épier les espoirs du club-école du CH. Il a notamment mentionné Nikita Scherbak, Jacob de la Rose, Stefan Matteau et Noah Juulsen parmi les candidats à surveiller.

Le dossier de Juulsen devient encore plus intéressant avec les postes à combler en défense chez le Tricolore.

« On continue à essayer d’améliorer notre équipe, on a des choses en tête et il faudra voir ce qu’on peut accomplir », a relevé Julien.

En attendant, David Schlemko procure un peu de renfort, mais il ne faut pas s’attendre à des miracles de sa part.

« Il a joué avec plusieurs équipes, mais c’est un défenseur qui est différent par rapport à ses débuts. À un certain point, un joueur figure ses forces et ses faiblesses et il joue dans ses limites. Il patine bien, il voit bien le jeu. Ce n’est possiblement pas un joueur du top-4, mais il peut se retrouver sur le jeu de puissance. Dans les séries, il était utilisé 17-18 minutes par partie, il y avait un sentiment de confiance envers lui. Il s’est beaucoup amélioré au cours de sa carrière », a commenté Julien.

L’entraîneur du Canadien a confirmé que son personnel d’adjoints était complété malgré le départ de Clément Jodoin vers des défis européens.