Faites votre bulletin des joueurs du CH en cliquant ici.

Carey Price l’a très bien dit après la rencontre, c’est juste un match. Certes, le CH aurait préféré remporter ce premier duel, mais personne ne croyait que cette série se terminerait en quatre parties. Donc, on prend ce qu’il y avait de bon dans ce match, on corrige ce que l’on doit améliorer et on va de l’avant.

L'affrontement d’hier était quand même assez égal, les deux gardiens ont été excellents et personne ne pouvait prédire qu’un but marqué en première période aurait été le seul filet inscrit contre un gardien.

Je dois cependant admettre que les Rangers ont joué un excellent match. Je suis convaincu que leur stratégie était de bien passer la tempête du début de rencontre, car grâce à l’énergie de la foule, il était évident que le CH allait sortir avec le couteau entre les dents. Pour avoir vécu ce genre de partieen série, c’est tout à fait incroyable comment l’ambiance et l’énergie du Centre Bell motivent les joueurs. On a eu droit à un début de match rapide, physique et intense qu’on a même dû attendre près de quatre minutes avant le premier arrêt de jeu.

Le CH a dominé au chapitre des tirs au but, mais ils n’ont malheureusement pas été en mesure d’obtenir les deuxième et troisième occasions contre Lundqvist. Le gardien new-yorkais a quand même effectué quelques bons arrêts, mais ses défenseurs ont réussi à bien le protéger pour éviter les attaques soutenues. Les Rangers ont effectué un excellent travail de soutien en zone défensive, car lorsque le CH réussissait à pénétrer en territoire offensif, les Rangers les contenaient, appliquaient de la pression et le joueur de centre ou l’autre défenseur était tout près pour récupérer les rondelles libres.

Une fois la tempête passée, les Rangers ont complètement dominé le deuxième engagement et, n’eut été de Price, le match aurait pu être hors de portée. Si Price performe de la sorte le reste de la série, le CH en sortira vainqueur, car j’ai beaucoup plus confiance que Price puisse maintenir ce niveau que Lundqvist.

Les visiteurs étaient affamés et ont attaqué sans cesse le filet du gardien du Tricolore. Ce que les Rangers faisaient de bien en première pour limiter les attaques soutenues, le CH a eu plus de difficulté à récupérer ces rondelles libres lors du deuxième engagement en plus d’être coupable de plusieurs revirements. Un peu à l’instar de la formation montréalaise, les Rangers ne comptent pas sur de super vedettes offensives, mais ils marquent par comité et la preuve y était hier alors que Tanner Glass a été le seul marqueur de la rencontre. D’ailleurs, ce quatrième trio des Rangers a probablement été le meilleur de l'équipe lors de ce premier match. Même chose pour le CH en première période alors que l'unité de Steve Ott s’est avéré le meilleur.

Par la suite, les Rangers ont très bien joué en troisième période en limitant les poussées offensives du CH et ils n’ont jamais vraiment été menacés tout au long du troisième vingt.

Un aspect que les deux équipes devront améliorer pour aider leur chance de l’emporter est certes l’avantage numérique, qui n’a pas vraiment été menaçant de part et d’autre. Le CH a profité de pratiquement quatre minutes consécutives de supériorité numérique en première période sans en prendre avantage et les Rangers ont bousillé une supériorité de deux hommes, en deuxième période, qui aurait pu mettre le match hors de portée.

Donc, lors du deuxième match, la stratégie des Rangers restera probablement la même, c’est-à-dire laisser passer la tempête, limiter les deuxièmes occasions et se montrer opportuniste, car Price ne donnera pas beaucoup de but.

Est-ce que Lundqvist peut maintenir la cadence? On verra bien et il n’aura pas le choix, car Price peut certainement le faire.

Du côté du CH, on se doit d’être meilleur dans le support autant offensif que défensif, car trop souvent lors du premier match, les Rangers sont sortis vainqueurs de leurs bagarres le long des rampes et en fond de territoire. De cette façon, ils seront capables de générer des deuxièmes occasions de marquer.

Je prédis une victoire du CH dans le deuxième duel de cette série, car ils ont quand même joué un bon match mercredi soir, mais ils se doivent de déranger Lundqvist encore plus pour semer le doute dans sa tête.