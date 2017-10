Alors que tous les ennuis s’acharnent sur le Canadien de Montréal en ce premier mois du calendrier, il ne fut pas beaucoup question de l’adaptation de Jonathan Drouin au poste de centre. C’est un changement important pour lui, un changement venant avec de grandes attentes.

Jusqu’ici cette saison, il est difficile de critiquer Drouin. Sans lui, l’attaque du Canadien passerait d’anémique à inexistante. Il fut de loin le meilleur attaquant du Canadien en ce début de saison difficile. Comment les choses se passent-elles pour Drouin depuis qu’il joue au centre comparativement à la saison dernière où il était un ailier?

Offensivement, Drouin se dirige plus souvent au filet que jamais auparavant. Son nombre de chances de marquer générées correspondait à celui d’un bon joueur de premier trio. Maintenant, ce nombre correspond à celui d’un joueur élite. Les centres sont habituellement plus impliqués au moment de créer des chances de marquer, comme il est plus naturel de dicter le jeu à cette position. Toutefois, le plus gros changement dans le jeu offensif de Drouin concerne son lancer : sa sélection est meilleure et son volume de tirs est aussi un peu plus imposant.

Malgré l’habileté incroyable de Drouin lui permettant d’entrer en zone offensive en contrôle de la rondelle, il n’a pas complété autant de passes en contre-attaque que ce à quoi vous pouviez vous attendre. Cependant, cette situation est en grande partie attribuable au fait que ses coéquipiers ont été incapables de suivre sa cadence jusqu’ici. Alors qu’il s’habituera à mener les contre-attaques et à ses nouveaux coéquipiers, il devrait être en mesure d’être beaucoup plus efficace en de telles circonstances.

Il n’a jamais été question de s’inquiéter de la production offensive de Drouin lorsqu’il fut muté au centre. Comment se débrouille-t-il sans la rondelle?

Les améliorations sont modestes. Toutefois, lors de son premier mois en tant que centre dans la LNH, Drouin s’est révélé beaucoup plus agressif tant en zone offensive que défensive lorsqu’il n’avait pas le disque. Il a récupéré plus de rondelles libres par une petite marge et il a soutiré la possession du disque à l’adversaire beaucoup plus fréquemment que l’an dernier.

Spécialement dans son territoire défensif, Drouin a été très actif avec son bâton en repli défensif pour contrer les attaques adverses.

Inversement, Drouin est un peu moins agressif en zone neutre. Peut-être parce qu’il ne veut pas se faire prendre hors de position en contre-attaque, ce qui est probablement très intelligent de sa part alors qu’il apprend à jouer au poste de centre.

Une autre responsabilité venant avec le poste de centre est de bien gérer la possession de la rondelle. Comment Drouin s’en est-il tiré dans cette facette?

Quant au taux de jeux complétés lorsque la rondelle est sur son bâton, Drouin a servi une clinique de hockey en zone offensive et en zone neutre cette année. S’étant beaucoup amélioré, il fait mieux que la moyenne dans ces deux zones en ce qui regarde les revirements.

Dans son territoire défensif, il a eu plus d’ennuis. Ses responsabilités plus importantes ont engendré une hausse du taux de revirements qu’y est commis, ce qui s’est traduit par quelques buts accordés.

Ceci étant dit, cette facette du jeu semble être la seule pour laquelle il paraît avoir des ennuis à la suite de sa transition au centre. C’est possible, même probable, qu’il améliore cet aspect de son jeu avec le temps. Une amélioration du niveau de jeu de ses coéquipiers aurait également une grande incidence à ce niveau. De ce que nous avons vu jusqu’ici cette saison, il n’y a pas beaucoup de joueurs chez le Tricolore qui n’ont pas besoin d’améliorer leur jeu.

Malgré un début de saison horrible, vous devez penser que Marc Bergevin et Claude Julien sont tout de même très contents de ce changement de position qui s’est fait tout en douceur.