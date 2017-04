SOMMAIRE

Brady Skjei a été l'unique buteur de la deuxième période qui se termine par une égalité de 2-2 entre le Canadien et les Rangers de New York au Centre Bell.

En première, le Canadien s'était emparé d'une avance de 2-1 après 20 minutes contre les Ranger

Artturi Lehkonen a placé le Tricolore en avance en marquant alors qu'il contournait le filet.

Jesper Fast a tôt fait de répliquer alors que son équipe était à court d'un homme.

Durant le même avantage numérique, Brendan Gallagher a marqué d'un tir des poignets précis.



Notes d'avant-match

Selon les indications émanant de la séance d'entraînement matinal du Canadien de Montréal jeudi, il y a fort à parier qu'Alexei Emelin effectuera un retour au jeu lors du cinquième match de la série quart de finale face aux Rangers de New York, en soirée au Centre Bell.

L'entraîneur-chef Claude Julien a néanmoins entretenu un certain mystère en faisant savoir qu'une décision sera prise après l'échauffement qui précédera la rencontre.

« Premièrement, c'est un bon joueur d'expérience, c'est un joueur qu'on aime avoir dans notre formation », a répondu Julien lorsque questionné sur l'impact de la présence d'Emelin à la ligne bleue du Canadien.

« Quand je lui ai parlé après l'entraînement, il se sentait bien. Alors je lui ai dit qu'il pourrait participer à l'échauffement, et qu'on pourra prendre une décision ensuite. Alors si tout va bien, j'espère l'avoir dans la formation. Mais on va lui donner la chance de récupérer et de voir s'il se sent aussi bien que ce matin. »

Cependant, à écouter Emelin, qui a tenu l'une de ses rares rencontres avec les journalistes, il est en mesure de reprendre collier après une absence de plus de deux semaines liée à une blessure au bas du corps survenue le 5 avril, à Buffalo.

« Je me sens bien. Je suis prêt à jouer. Je dois parler avec le 'coach' avant de partir et nous verrons ce soir. La décision sera prise avant le match. »

Parmi les indices laissant croire qu'Emelin retrouvera sa place dans la formation du Canadien se trouve le fait qu'il a pleinement participé à la séance d'entraînement à la droite de Nathan Beaulieu. De plus, Brandon Davidson a passé beaucoup de temps supplémentaire sur la patinoire du Complexe sportif Bell en compagnie de quelques coéquipiers, alors que tous les autres joueurs avaient regagné le vestiaire.

Dans une série égale à deux parties de chaque côté et où le jeu s'est avéré plus viril qu'un peu tout le monde avait anticipé, le retour d'Emelin permettrait au Tricolore de compter sur un défenseur robuste au sein de ses trois tandems.

Julien ne le sait que trop bien après toutes les années qu'il a passées à Boston. Les coéquipiers d'Emelin aussi.

« C'est un défenseur que vous n'aimez pas affronter. Lorsque mes équipes jouaient contre lui, je sais que mes joueurs devaient garder la tête haute. »

« Il est un élément de grande importance à notre équipe, a renchéri Max Pacioretty. Je sais ce que ça représente d'affronter des joueurs de sa trempe, car ça peut vous faire réfléchir lorsque vous patinez avec la rondelle. Il ne s'éloigne pas de son style de jeu, peu importe l'adversaire, et c'est ce qui fait de lui un joueur spécial. »

Pendant que le Canadien tenait une séance d'entraînement où tous les joueurs étaient réunis, les Rangers n'ont envoyé que quelques joueurs sur la patinoire du Centre Bell.

L'entraîneur-chef Alain Vigneault doit rencontrer les journalistes vers 17 h.

La formation du CH à l'entraînement :

Pacioretty - Danault - Radulov

Byron - Plekanec - Gallagher

Lehkonen - Galchenyuk - Shaw

King - Ott- Mitchell

Markov - Weber

Benn - Petry

Beaulieu - Emelin

