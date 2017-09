Les observateurs ont toujours hâte d'assister au camp des recrues, histoire de voir les joueurs qui pourraient se tailler une place avec le Canadien de Montréal. Est-ce qu'un gars comme Noah Juulsen pourrait se greffer à la brigade défensive du club? Moi, c'est celui que j'aurai à l'oeil.

Dans un tournoi du genre, il y a toujours une surprise et une déception. De mon côté, c'est la surprise que j'ai hâte de découvrir.

J'aurais aimé voir un joueur comme Nikita Scherbak, mais il ne participe pas au tournoi des recrues. J'aurais aimé voir jusqu'à quel point il a progressé, lui qui a joué trois matchs l'an dernier avec le grand club. Il avait d'ailleurs marqué un but, mais je ne l'avais pas trouvé constant avec les recrues. L'an passé, Charles Hudon avait dominé ce tournoi pour le Canadien et c'est peut-être pour cette raison qu'il n'y est pas cette année. Je pense qu'on aurait pu demander à Scherbak de prouver sa valeur.

L'an dernier, j'avais aimé le travail de Juulsen, un défenseur droitier à caractère défensif. Je me souviens qu'il distribuait de bonnes mises en échec. S'il impressionne, il pourrait commencer l'année à Montréal comme sixième défenseur, ce qui pourrait forcer le club à faire jouer Jordie Benn à gauche. Pour le reste, les joueurs du Tricolore à ce tournoi sont assez jeunes.

Ceux qui rêvent d'obtenir une invitation au camp du Canadien la semaine prochaine devront trouver le moyen de retenir l'attention des entraineurs en s'impliquant dans leur travail de façon constante. Claude Julien est le type d'entraineur qui aime qu'un joueur montre une progression. S'il se rend compte que l'athlète est prêt à faire le saut, il pourrait lui faire une place dans son équipe en l'entourant de vétérans.

Martin Reway revient de loin

Martin Reway sera une source de curiosité en fin de semaine. On connait son histoire. Il n'a pas joué l'an dernier parce qu'il a été terrassé par un virus. Il a 22 ans. C'est un joueur rapide, mais de petit gabarit, mais le Canadien compte déjà sur son lot de joueurs de petit gabarit avec Paul Byron, Brendan Gallagher et Andrew Shaw. C'est pour cette raison que j'aimerais mieux que le Canadien soit plus patient avec un gros bonhomme qu'avec Reway.

Si Reway peut brouiller les cartes, c'est tant mieux pour lui, mais j'ai des doutes, car il revient de très loin. Je pense qu'une bonne saison dans l'uniforme du Rocket de Laval nous donnera une meilleure indication s'il peut retrouver sa touche. C'est un joueur qui a besoin de temps.

*propos recueillis par Robert Latendresse