Le Canadien de Montréal a échangé le défenseur Nathan Beaulieu aux Sabres de Buffalo, samedi, contre un choix de troisième ronde lors du prochain repêchage.

Ce choix sera le 68e de la séance. Le Canadien fera six sélections au total à Chicago, les 23 et 24 juin.

Beaulieu a récolté quatre buts et 28 points la saison dernière, prenant part à 74 rencontres. Il a ajouté une mention d'aide en cinq matchs de séries.

L'Ontarien de 24 ans a été un choix de première ronde du Tricolore en 2011, au 17e rang.

En 225 matchs de saison régulière dans la LNH, Beaulieu totalise 7 buts, 60 points et 152 minutes de punition.

Après deux rondes, Paul Casey, Brooks Koepka, Brian Harman et Tommy Fleetwood sont dans l'impasse au sommet à moins sept.

Merci pour tout @natebeaulieu. Bonne chance avec les @buffalosabres!



Thanks for everything Nate, good luck with the Sabres! pic.twitter.com/JJGUZrmkxu