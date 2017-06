RDS.ca

Le Canadien de Montréal a soumis sa liste de joueurs protégés en vue du repêchage d’expansion, et les attaquants Tomas Plekanec et Charles Hudon, et le défenseur Alexei Emelin font partie des joueurs qui ne se retrouvent pas sur cette liste.

Les attaquants qui sont protégés par la formation montréalaise sont Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Max Pacioretty, Brendan Gallagher, Andrew Shaw, Paul Byron et Phillip Danault.

À la défense, Shea Weber, Jeff Petry et Jordie Benn ont également vu leurs noms être inscrits sur la liste de protection, tout comme le gardien Carey Price.

Le salaire de Plekanec comptera pour 6 millions $ sur la masse salariale, tandis que celui d'Emelin sera de 4,1 millions $.

Plekanec a connu une saison difficile sur le plan de la production avec seulement 28 points, dont 10 buts en 78 rencontres.

De son côté, Emelin a récolté 10 points en 76 matchs.

Charles Hudon a signé une prolongation de contrat de deux ans avec le Tricolore le 15 juin.

Il a inscrit 27 buts et a amassé 49 points en 56 rencontres avec les IceCaps de Saint John dans la Ligue américaine.

Évidemment, les noms d'Andrei markov et d'Alexander Radulov ne sont pas sur cette liste puisqu'ils deviennent joueur autonome sans compensation à compté du 1er juillet.

Liste du Canadien :

Disponibles

Daniel Carr

Connor Crisp

Jacob De La Rose

Bobby Farnham

Brian Flynn

Max Friberg

Charles Hudon

Dwight King

Stefan Matteau

Torrey Mitchell

Joonas Nattinen

Steve Ott

Tomas Plekanec

Alexander Radulov

Chris Terry

Brandon Davidson

Alexei Emelin

Keegan Lowe

Andrei Markov

Nikita Nesterov

Zach Redmond

Dalton Thrower

Al Montoya

Protégés :

Paul Byron

Phillip Danault

Jonathan Drouin

Alex Galchenyuk

Brendan Gallagher

Max Pacioretty

Andrew Shaw

Jordie Benn

Jeff Petry

Shea Weber

Carey Price