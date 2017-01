RDS.ca

Le Canadien rend visite ce soir aux Jets de Winnipeg.

Cette rencontre sera présentée dès 19 h 30 sur les ondes de RDS et sera précédée une heure plus tôt par l’émission d’avant-match de Hockey 360.

C'est à Al Montoya que reviendra le mandat de repousser les lancers des joueurs des Jets. Connor Hellebuyck sera pour sa part le gardien partant des Jets. Il s'agira d'un sixième départ de suite pour celui-ci.

Incommodé par un virus, l'attaquant Tomas Plekanec n'a quant à lui pas participé à la séance d'entraînement matinale du Canadien. C'est Brian Flynn qui le remplaçait sur le deuxième trio aux côtés de Paul Byron et Artturi Lehkonen.

Si le Canadien sera toujours privé de plusieurs de ses réguliers, notamment Alex Galchenyuk, Andrei Markov, Andrew Shaw et Andrei Markov, les Jets ne sont pas épargnés non plus par les blessures.

Le club manitobain doit surtout se débrouiller sans les services de la recrue Patrik Laine, qui souffre d’une commotion cérébrale.

En l’absence de ce dernier, qui avait déjà enfilé 21 buts cette saison, les Jets ont fait grimper Drew Stafford du quatrième trio au premier, aux côtés de Niklaj Ehlers et Mark Scheifele.

La troupe de Michel Therrien tentera quant à elle de se remettre de sa défaite de 4-1 infligée lundi soir par les Capitals de Washington.

Au terme de cette rencontre, le CH mettra le cap sur le Minnesota, où il a rendez-vous avec le Wild jeudi soir.

Galchenyuk, Gallagher, Shaw, Markov, David Desharnais et Greg Pateryn n’ont pas accompagné le Canadien pour ce voyage.

Trios du Canadien à l'entraînement :

Pacioretty-Danault-Radulov

Lehkonen-Flynn-Byron

Andrighetto-Mitchell-Terry

Carr-McCarron-Scherbak