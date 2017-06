RDS|La Presse Canadienne

Le Canadien de Montréal a choisi Ryan Poehling au 25e choix au total du repêchage 2017 de la LNH, vendredi.

Poehling est un joueur de centre américain de 6,02 et 183 livres.

Natif de Lakeville au Minnesota, et âgé de 18 ans, il a récolté sept buts et six aides en 35 rencontres avec les Huskies de l'Université St. Cloud State. Il était le plus jeune joueur à évoluer dans la NCAA la saison dernière.

« Être repêché par une organisation comme le Canadien de Montréal est tout simplement un honneur », a révélé Poehling, dont l'oncle Stan Palmer a été repêché par le CH en 1977.

« Ç'a été une longue saison, ç'a été un long processus. Je suis content que ce soit terminé », a-t-il ajouté.

Poehling était qualifié par différents recruteurs de joueur intelligent sachant se servir de son corps et pouvant créer des occasions de marquer dans les moments importants.

Il est le premier Américain à être repêché en première ronde par le Canadien depuis Michael McCarron en 2013, également au 25e rang.

« On l'a bien observé, c'est un jeune impressionant, a vanté le directeur général du Tricolore Marc Bergevin. Il joue de la bonne façon et c'est un centre en plus. S'il met le temps nécessaire, il pourrait devenir un bon et gros joueur de centre dans cette ligue. Nous sommes très heureux de l'accueillir. »

Plus de détails à venir.

« C'est un sentiment incroyable »