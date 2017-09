MONTRÉAL – Claude Julien et les dirigeants du Canadien ont obtenu moins de réponses positives de la part de leurs joueurs, jeudi soir, lors d’un deuxième match préparatoire en deux jours.

La formation montréalaise n’a rien cassé dans une défaite de 4 à 1 aux mains des Devils du New Jersey. Pourtant, cette partie était tout de même importante pour plusieurs patineurs et l’organisation en a profité pour retrancher sept joueurs au terme de celle-ci. Il s’agit de Yannick Veilleux, Simon Bourque, Antoine Waked, Stefan Leblanc, Niki Petti, Thomas Parisi et Thomas Ebbing.

Avant d’y aller avec les observations sur les performances individuelles, il importe de préciser Carey Price avait choisi de disputer la rencontre entière, mais ça n’a pas compensé pour le manque de compétition de ses coéquipiers.

Price a cédé face à Mirco Mueller en première période, Nico Hischier (le premier choix du dernier repêchage) au deuxième tiers et Jesper Bratt dans le dernier engagement. Bratt a de plus complété la marque dans un filet désert.

Zachary Fucale s’est donc contenté d’un rôle de spectateur sur le banc du Tricolore.

Question de commencer le bilan avec un aspect positif, soulignons que le défenseur québécois Éric Gélinas a marqué un but très significatif. L’athlète de 26 ans a peut-être prolongé son essai professionnel qui ne tient qu’à un fil en touchant la cible d’une puissante frappe en supériorité numérique.

Avant cette réussite, le grand gaucher n’avait pas impressionné, manquant de mobilité et de cohésion à quelques reprises. Il a également été puni à deux occasions, mais on ne peut pas le blâmer pour la deuxième alors qu’il a tenté de sauver une erreur de Joe Morrow qui a connu une sortie pénible.

Les notes décevantes ont été plus nombreuses à commencer par Alex Galchenyuk et Nikita Scherbak qui n’ont pas assez fait sentir leur présence. Pour Scherbak, on présume que son sort est déjà réglé alors que c’est le Rocket de Laval qui l’attend. Quant à Galchenyuk, outre une chance intéressante en troisième période, il n’a pas su se démarquer autant que ses partenaires de trio, Phillip Danault et Brendan Gallagher, qui ont généré plus d’attaque.

Pourtant, Galchenyuk a passé de nombreuses secondes sur la patinoire en avantage numérique. Bref, il ne connaît pas un début de camp d’entraînement florissant.

« On s'attendait à des décisions difficiles... c'est pour l'instant assez évident »

Tout comme Price et Scherbak, Jerabek, Daniel Carr et Andreas Martinsen ont enfilé l’uniforme pour une deuxième soirée consécutive. Jerabek a eu la chance d’être jumelé à Jeff Petry (auteur de six tirs) cette fois et il aurait pu profiter davantage de cette possibilité sans avoir été mauvais.

On aurait souhaité que Michael McCarron soit plus incisif. Même s’il a amassé une bonne somme de mises en échec, sa présence n’a pas été influente avec Jacob de la Rose et Martinsen.

Le défenseur droitier Brett Lernout n’a pas offert une prestation aussi solide qu’au premier match préparatoire. Cependant, il n’a pas mal paru et sa mobilité l’aide à se tirer d’affaires et utiliser son physique.

Terminons avec les Québécois Antoine Waked et Daniel Audette qui ont démontré des signes prometteurs sur certaines séquences. Les Devils ont employé leur rapide compatriote Brandon Gignac pour cet affrontement au Centre Bell.

Le calendrier préparatoire du Tricolore se poursuivra samedi à Ottawa et lundi à Toronto.

Carey Price victime d'un contact devant son filet

Jesper Bratt donne 2 buts d'avance aux Devils

Nico Hischier marque en fin de 2e

Éric Gélinas ouvre son compteur avec le CH