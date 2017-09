Le Canadien a encaissé son troisième revers consécutif du calendrier préparatoire jeudi alors que des Devils du New Jersey qui n’avaient rien de diabolique au sein de leur formation sont sortis du Centre Bell forts d’une victoire de 4-1.

On ne viendra pas fou avec le score final.

Mais si le Canadien a perdu une fois encore malgré la présence de Carey Price qui a effectué plusieurs bons arrêts dans le cadre de son premier match complet du camp, c’est parce que les joueurs devant lui n’ont pas été assez bons.

Perdus aux sens propres et figurés lundi soir à Québec face aux Bruins, Philipp Danault et ses ailiers Alex Galchenyuk et Brendan Gallagher ont été un brin meilleurs jeudi.

Mais comme l’a candidement admis Danault : « Il y a encore bien du travail à faire. On a mis de l’effort. On a beaucoup mieux travaillé que lundi. Mais on se cherche encore pas mal ».

Brendan Gallagher a obtenu une bonne occasion de marquer; Alex Galchenyuk a obtenu quelques tirs de qualité; mais globalement ce trio qui bataille pour obtenir le titre de deuxième unité derrière le trio de Jonathan Drouin est beaucoup moins efficace que celui de Tomas Plekanec avec Artturi Lehkonen et Charles Hudon qui représente l’une des belles surprises du camp.

Si Danault, Galchenyuk et Gallagher n’ont pas été assez bons, d’autres joueurs du Tricolore ont été carrément mauvais.

Scherbak ne fera que passer

Je pense ici à Nikita Scherbak qui ne fait rien d’autre sur la glace que de donner raison à tous ceux – et ils sont nombreux – qui ont toujours prétendu que derrière un beau plumage, cet attaquant pourtant talentueux n’avait pas les outils nécessaires pour atteindre la LNH.

Employé dans un deuxième match de suite, Scherbak n’a pas été meilleur que mercredi alors qu’il avait été très mauvais. Au lieu de patiner, de se défoncer, de tout mettre en œuvre pour chasser la réputation qu’il traîne comme un boulet de plomb à ses pieds, Scherbak se contente de tourner lentement en rond. Il ne fait rien pour se démarquer.

« On s'attendait à des décisions difficiles... c'est pour l'instant assez évident »

Sans jamais le nommer, l’entraîneur-chef Claude Julien a indiqué après la défaite de son équipe que certains joueurs rendaient les décisions les concernant faciles à prendre.

Pas besoin d’avoir un doctorat en psychologie sportive pour comprendre que le commentaire de Julien était teinté de négativisme et que les décisions « faciles » à prendre consistaient à mettre les joueurs fautifs dans le métro pour qu’ils remontent la ligne orange jusqu’à la station Montmorency pour se rendre à Place Bell où le vestiaire du Rocket les attend.

Cela dit, Scherbak n’est pas le seul de son camp. Daniel Carr qui a eu quelques matchs avec le Canadien l’an dernier ne fait rien pour compliquer les décisions le concernant. Joe Morrow, un défenseur déjà à la croisée des chemins à qui Claude Julien qui le dirigeait à Boston a offert une autre chance, est en train de brûler sa dernière chance. On pourrait y aller avec la même conclusion concernant Zach Redmond.

Jakub Jerabek démontre de belles aptitudes, mais il est évident à mes yeux qu’il aurait bien besoin d’aller patiner dans la Ligue américaine pour se familiariser avec le hockey nord-américain.

Brett Lernout, que je vois toujours à la droite du troisième duo, s’est imposé physiquement comme l’indiquent les sept mises en échec qu’il a assénées. Ses cinq pertes de rondelle et les quelques passes ratées qu’il a tentées et qui se sont transformées en dégagements refusés n’ont pas aidé sa cause.

Mais je crois qu’il se rendra au bout du camp.

Gélinas : à contre-courant

Pendant que Scherbak et quelques autres jeunes espoirs du Tricolore sèment du désespoir autour d’eux et se sortent eux-mêmes du vestiaire du Canadien, le défenseur Eric Gélinas s’accroche.

Pas question ici de prétendre que Gélinas amorcera la saison à Montréal.

Mais avec le but qu’il a marqué sur un puissant tir frappé de la pointe, avec les trois autres rondelles qu’il a cadrées sur le filet des Devils que le gardien Keith Kinkaid a habilement défendu jeudi soir au Centre Bell, et les sept tirs qu’il a tentés au cours de la rencontre, Gélinas s’est fait remarquer positivement. Ça lui permettra d’obtenir la chance de compliquer les décisions que l’état-major aura à prendre dans la composition de sa brigade défensive.

Est-ce qu'un joueur du CH a impressionné face aux Devils?

Natif de Vanier en banlieue d’Ottawa, Gélinas compte depuis toujours sur un tir frappé foudroyant. C’est ce tir qui lui a permis de se démarquer dans les rangs juniors. C’est ce tir qui lui a permis d’être repêché au 2e rang par les Devils du New Jersey – 54e sélection – en 2009. C’est ce tir qui lui a permis d’obtenir l’essai professionnel que la direction du Tricolore lui a offert quelques semaines avant l’ouverture du camp.

Malgré les postes disponibles à la ligne bleue du Tricolore, Gélinas patine à contre-courant cet automne. Et il le sait.

« C’est plaisant de marquer un but et je considère que les choses vont bien pour le moment pour moi. Mais demain matin (vendredi) à l’entraînement, tout sera à recommencer. Je ne peux rien tenir pour acquis. Je dois prouver tous les jours que je suis capable de jouer dans la Ligue. »

Dans le cas de Gélinas, il doit surtout prouver qu’il peut y demeurer.

L’an dernier au Colorado, la direction de l’Avalanche, la pire équipe de la LNH au grand complet, a décidé de le reléguer à son club de ligue américaine après avoir fait son acquisition des Devils du New Jersey.

« Je ne sais pas trop ce qui est arrivé. Quand tu regardes mon cheminement, j’ai marqué 16 buts et récolté 37 points à ma première année dans la Ligue américaine. J’ai récolté 30 points (29 en fait) à ma première saison dans la Ligue nationale. Les points étaient là, mais j’avais des lacunes défensives. J’ai appris beaucoup avec les conseils des Scott Stevens, Larry Robinson et Tommy Albelin. L’an passé, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je n’ai pas vraiment pu me prouver et je me suis retrouvé dans la Ligue américaine. Je tiens donc à mettre toutes les chances de mon côté avec l’opportunité que le Canadien me donne », a conclu Gélinas.

Le défenseur n’a encore eu aucune discussion avec la direction de l’équipe. Il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve. «Je me contente simplement de donner mon maximum tous les jours pour maximiser mes chances de faire le club.»

Malgré la qualité de son tir, un coup de patin solide, et un bon physique dont il devrait se servir plus souvent, je crois que c’est à Laval et non à Montréal que Gélinas amorcera la saison. Mais le défenseur prolongera son camp avec le grand club.

« On connaît ses qualités. J’ai vu le même tir frappé que tu as vu sur son but. Eric a de l’expérience dans la LNH. Il a donc les qualités pour y arriver. D’autres raisons expliquent pourquoi il s’est retrouvé dans les mineures l’an dernier. On va continuer à l’analyser et plus le camp avancera, plus la compétition sera relevée lors des matchs. Ça nous donnera une meilleure idée et cela nous aidera à prendre des décisions », a indiqué Claude Julien.

Mais pour l’instant, Eric Gélinas prend les moyens pour compliquer les décisions le concernant. Et ça, c’est positif.

Et s’il doit aboutir à Laval une fois le camp d’entraînement terminé, les bonnes impressions qu’il aura laissées lui permettront peut-être de venir en relève en cours de saison avec le grand club.

On verra.

Je ne sais pas si le Canadien procédera à une vague de coupure avant de se rendre à Ottawa samedi ou à Toronto, lundi, mais j’ai hâte qu’il le fasse.

Car bien que le Tricolore ait encore cinq matchs préparatoires à disputer, il me semble qu’il est déjà grand temps que le camp grimpe d’intensité et que l’état-major ne garde à Montréal que les joueurs qui ont vraiment une chance de se tailler une place dans le vestiaire du Canadien.

Ça devrait en réveiller quelques-uns…

Jesper Bratt donne 2 buts d'avance aux Devils

Nico Hischier marque en fin de 2e

Éric Gélinas ouvre son compteur avec le CH

Les Devils frappent rapidement