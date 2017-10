Les prédictions de nos experts

BROSSARD – C’était le secret le moins bien gardé, Charles Hudon et Victor Mete entameront la saison 2017-2018 avec le Canadien et l’état-major de l’organisation montréalaise souhaite que Mete puisse demeurer avec le club jusqu’à la fin de celle-ci.



Mardi, le Tricolore avait décidé de patienter jusqu’à la dernière seconde pour annoncer sa formation officielle. Maintenant que les confirmations ont été annoncées lors d’un souper d’équipe, les deux joueurs ont pu démontrer toute leur satisfaction.

« J’étais le gars le plus heureux quand j’ai appris la nouvelle. C’est un moment très émotif pour ma famille, on vit le moment. J’ai appelé mes parents après le souper. C’était incroyable de parler à mon père. On dirait qu’il n’avait pas d’émotions, mais je le connais tellement, il ne voulait pas m’en démontrer. J’ai appelé mon entraîneur Stéphane Dubé et on a crié comme ça ne se pouvait pas. Ce sont des émotions fortes, c’est un rêve d’enfant d’être ici », a raconté Hudon qui a été très ouvert dans sa réponse.



Le numéro 54 a appris la bonne nouvelle de la bouche du directeur général, Marc Bergevin.



« Marc m’a rencontré pour me féliciter. On était au restaurant avec l’équipe et le réseau n’était pas très bon donc je ne pouvais pas trop voir sur Twitter. Je voulais aussi vivre le moment. Marc m’a serré la main et j’ai adoré ce qu’il m’a dit. J’ai encore des choses à apprendre, mon travail n’est pas fini », a expliqué celui qui patinera en compagnie de Tomas Plekanec et Artturi Lehkonen pour la première rencontre.



À quelques pas de lui, Mete était tout aussi souriant. Évidemment, il s’agissait du scénario idéal envisagé par l’Ontarien, mais il reconnaît qu’il n’aurait pas trop parié d’argent sur cette possibilité au lancement du camp d’entraînement.



« Je suis vraiment reconnaissant et heureux de pouvoir demeurer avec le club. Ma copine était présente également au souper donc j’ai pu vivre ce moment avec elle et mes coéquipiers », a confié Mete qui ne semble pas subjugué par son accomplissement.



Le visage du défenseur s’est illuminé encore davantage quand un collègue lui a transmis les propos de l’entraîneur Claude Julien selon lesquels le Canadien souhaite qu’il soit en mesure de demeurer avec le groupe pour toute l’année.



« C’est aussi mon approche et mon souhait, ce serait un honneur de pouvoir y parvenir », a-t-il réagi avec entrain.



Nul doute, Julien a été convaincu par les prestations de ces deux athlètes.



« C’est sûr que les deux méritaient de rester avec l’équipe. On va commencer la saison de cette manière et ce sera aux joueurs de conserver leur poste. Ces deux jeunes ont été bons durant les matchs préparatoires, on voit leur potentiel. Il fallait être honnête et prendre les bonnes décisions », a expliqué l’entraîneur.



Alors, pourquoi fallait-il attendre jusqu’à la limite imposée par la LNH ? Est-ce que les dirigeants travaillaient sur une transaction de dernière minute ?



« Il y a des choses dont on discute et d’autres non. On voulait s’assurer qu’on avait les 23 bons joueurs et on s’est donné jusqu’à la fin pour prendre ces décisions », a répondu Julien.



Le conseil de l’entraîneur sera bien simple pour Mete. En fait, ce sera le même qu’il prodigue depuis des années.



« On lui dit de jouer son match et de ne pas s’inquiéter. J’ai toujours eu ce message pour les jeunes et ceux qui sont rappelés des mineures. Ils doivent s’amuser sur la patinoire et respecter leur style. Ce n’est pas le temps de changer ses bonnes habitudes. On fait toujours des erreurs au hockey, l’idée est de les minimiser.



« Ce ne sera pas la fin du monde s’ils font des erreurs, ils vont grandir de ça. On pense qu’ils sont capables de procurer plus de positif que de négatif à notre équipe, c’est pour ça qu’ils sont avec nous », a dévoilé Julien en faisant également référence à Hudon.



Par un bel hasard, Mete vivra ce vrai baptême de la LNH aura lieu à Buffalo, jeudi soir, à moins de 200 kilomètres de sa région natale.



« C’est vraiment emballant, je sais que plusieurs personnes seront présentes. C’est bien que ce ne soit pas loin », a convenu Mete qui a grandi en tant que partisan des Maple Leafs de Toronto à l’image de sa famille et ses copains.

« Ils m’ont dit qu’ils allaient uniquement devenir des partisans du Canadien quand j’allais commencer à jouer pour l’équipe donc je présume que c’est maintenant le cas », a-t-il lancé en riant.



Même s’il semble moulé pour de grands défis, Mete sera envahi par de la nervosité pour ses premières présences au domicile des Sabres.



« C’est normal d’être nerveux pour tes débuts dans la LNH. Les vétérans aussi ressentent de la nervosité pour les premiers matchs d’une saison. Il y a toujours de petits papillons qui circulent en nous et c’est naturel. Ce sera un peu plus spécial pour un gars comme Victor, mais il nous a montré qu’il est capable de bien gérer ces situations », a conclu Julien avec confiance.

En terminant, aucun changement n'a été remarqué à l'entraînement durant lequel l'accent a été placé sur les unités spéciales. La première vague du jeu de puissance était composée de Max Pacioretty, Alex Galchenyuk, Ales Hemsky avec Jonathan Drouin et Shea Weber. La deuxième se fiait sur Hudon, Artturi Lehkonen, Andrew Shaw, Mete et Jeff Petry. Brendan Gallagher a parfois remplacé Shaw tandis que Mark Streit a fait la même chose avec Mete.

Formation à l'entraînement :

Pacioretty-Drouin-Gallagher

Hudon-Plekanec-Lehkonen

Galchenyuk-Danault-Shaw

Byron-de la Rose-Hemsky

Mitchell



Mete-Weber

Alzner-Petry

Benn-Streit

Morrow-Davidson

Price

Montoya