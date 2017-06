TABLEAU DES CHOIX DES GOLDEN KNIGHTS | TABLEAU DES TRANSACTIONS | SECTION SPÉCIALE VEGAS

Tandis que que les rumeurs d'échange entourant Alex Galchenyuk se multiplient, notre collaborateur Pierre LeBrun rapporte jeudi que les Devils du New Jersey figurent parmi les équipes qui ont tenu des pourparlers avec le Canadien à son sujet.

LeBrun s'est toutefois dit incertain que les deux clubs trouveront un terrain d'entente.

Hearing that the Devils are among the teams that have inquired with Montreal about Alex Galchenyuk...