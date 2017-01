RDS.ca

Une fin de semaine de repos n’aurait pas été de refus pour Carey Price et Shea Weber, mais qu’importe, les deux joueurs étoiles représenteront le Canadien avec plaisir au Match des étoiles, les 28 et 29 janvier prochains à Los Angeles.

Ces deux piliers du Tricolore seront pour l’occasion accompagnés de leur entraîneur-chef Michel Therrien, qui a lui aussi été invité.

« C’est un honneur immense que de représenter le Canadien. C’est spécial », a résumé Weber, qui avait remporté l’épreuve du lancer le plus puissant l’an dernier lors du concours d’habiletés, pour une troisième année de suite. Son boulet a atteint 108,1 milles à l'heure l'an dernier.

« J'espère en avoir l'occasion. C'est très amusant. »

Weber, qui joue en moyenne près de 26 minutes par match, n’aura donc pas l’occasion de souffler un peu lors de ce week-end, mais ce ne sera que partie remise, assure-t-il.

« La semaine de congé qui approche, ce n’est pas pour ça? », a noté le vétéran défenseur, qui faisait sourire en coin référence au congé du 13 au 17 février.

« On est invité, on veut y aller », a-t-il ajouté.

Weber retrouvera, s'il est remis de sa blessure, le défenseur des Predators P.K. Subban, élu capitaine de la section Centrale. Weber et Subban ont fait les frais d'une mégatransaction en juin dernier.

Son coéquipier Carey Price se réjouit lui aussi à l’idée de prendre part à ce week-end de festivités.

« C’est toujours plaisant d’y participer avec des coéquipiers. Je remercie les fans d’avoir voté pour moi. Ce sera un événement amusant. Ce n’est jamais idéal pour les gardiens, mais j’aurai quand même du plaisir », anticipe Price.

Concentré sur le match que son équipe doit jouer en soirée face aux Jets à Winnipeg, Michel Therrien s’est lui aussi montré reconnaissant pour l’invitation, tout en signalant l’apport de ses troupiers. Therrien est le premier entraîneur du Canadien à être invité depuis Guy Carbonneau, en 2009.

« C’est très flatteur, on ne se le cachera pas. Mais pour un entraîneur c’est beaucoup un travail d’équipe. (Le résultat) du travail acharné de tes joueurs, de tes leaders et des entraîneurs adjoints. [...] On est premier dans notre division et les joueurs ont effectué un travail remarquable. »

Tellement, que Therrien estime que d’autres de ses joueurs auraient mérité une invitation.

« J’aurais aimé que certains de nos joueurs aient une considération. (Max) Pacioretty connaît une excellente saison. (Alexander) Radulov, c’est la même chose. »

Un avis partagé par Price, notamment en ce qui a trait à son capitaine.

« Il (Pacioretty) a été extraordinaire pour nous, spécialement au fil des dernières semaines avec les blessures. Je suis certain toutefois qu’il ne crachera pas sur ce congé. »