Jeudi soir à Buffalo, lors du premier match de la saison, Carey Price a été époustouflant devant la cage du Canadien. Avec ses 43 arrêts, il a sauvé son club. Et encore, il a fallu se rendre en tirs de barrage pour venir à bout des Sabres de Buffalo. Hier soir à Washington, Price n’a pas été en mesure de répéter le même genre de performance et son équipe s’est fait déchiqueter par des Capitals nettement supérieurs. Les résultats de ces deux premières rencontres sont différents, mais dans les faits, les hommes de Claude Julien ont pratiquement joué de même façon les deux soirs. C’est inquiétant.

Avant que la saison débute, on savait que le flanc gauche de la défensive connaîtrait des ratées. Au camp d’entraînement et lors des matchs préparatoires, Mark Streit n’a pas été bon. S’il a joué contre les Sabres et les Caps, c’est parce que Joe Morrow et Brandon Davidson ont été pitoyables. La saison est maintenant commencée et le vieux routier qui vient de gagner la coupe Stanley n’est pas mieux. Jordie Benn n’est pas fiable. Jeff Petry joue mal. Bref, autant à Buffalo qu’à Washington, ça a été très facile pour les rivaux de s’organiser dans le territoire montréalais.

Rien ne va. Les joueurs du Canadien ne bloquent pas tirs. Huit, jeudi, et autant, hier, c’est en bas des standards. J’aime bien la composition de l’attaque et l’équilibre que l’on retrouve au sein des quatre trios. Mais encore faut-il que la relance soit efficace et que les attaquants soient en mesure de quitter le territoire du Canadien convenablement. Or, cette facette du jeu débute avec la capacité des arrières à récupérer la rondelle et organiser une bonne sortie de zone. À ce compte, après deux parties, le jeune Victor Mete a été le meilleur des siens. Samedi soir, Claude Julien a voulu le soustraire à Alexander Ovechkin en le plaçant sur le troisième duo aux côtés de Streit. On comprend le principe et la logique derrière cette sage décision. Le problème, c’est que ça n’a pas fonctionné. « On ne peut pas gagner avec une moitié d’équipe, ou trois quarts d’équipe », a soupiré Julien après la contre-performance de samedi. Il aurait pu être plus spécifique en parlant d’une moitié de défensive.

Streit ne suit pas. Benn et Petry ont connu un camp d’entraînement très ordinaire et leur jeu ne s’est malheureusement pas amélioré avec le début de la saison. Les deux réservistes n’auront aucun impact. On fait quoi? Jakub Jerabek a récolté deux passes à son premier match avec le Rocket, mais on veut lui laisser le temps de se familiariser aux petites patinoires. Il y a aussi Brett Lernout qui a connu un bon camp. Est-ce que leur rappel changerait quelque chose de significatif? Possiblement pas pour l’instant.

Dans l’organisation des Golden Knights, il y a un jeune défenseur talentueux qui perd son temps dans la Ligue américaine. Il s’y retrouve, car Vegas devait composer avec un surplus de défenseurs et qu’on pouvait être le retrancher sans risquer de le perdre puisqu’il n’a pas à être soumis au ballottage. Oui, je parle de Shea Theodore, l’ancien des Ducks. Marc Bergevin doit s’informer. Si ce n’est pas pour lui, c’est pour quelqu’un d’autre. Quelqu’un qui pourra venir prêter main-forte à la brigade défensive du Tricolore. Oui David Schlemko viendra bientôt en renfort. Mais soyons honnêtes, sa seule présence suffira-t-elle à modifier le portrait de la défensive? Permettez-moi d’en douter.

Le DG n’est pas du genre à regarder passer la parade. Il voit les mêmes choses que vous et moi. Il est assurément à la recherche de solutions, car ce n’est pas vrai que sa défensive est meilleure que celle de l’an passé. Et s’il ne bouge pas, ce grossier mensonge va le hanter très longtemps.