Lors d’une récente chronique, je vous disais que le vent tourne vite en séries de fin de saison. Le CH était à 17 secondes de tirer de l’arrière 2-0 dans cette série, ce qui aurait semé la panique en ville, et 48 heures plus tard il était en avance 2-1. Tous étaient d’accord pour dire que le CH avait un match quasi parfait lors du troisième affrontement et certains parlaient déjà d’une victoire en cinq matchs. Le quatrième a été à l’inverse du troisième match, car les Rangers ont disputé un excellent match et le CH, sans avoir été mauvais, a joué un match correct sans plus.

Lors de la victoire de 3-1 des Canadiens, Alain Vigneault a critiqué, et avec raison, ses meilleurs joueurs en disant qu’ils devaient en donner plus. À part Henrik Lundqvist, on ne peut pas affirmer que les gros canons des Rangers avaient performé à la hauteur de leur potentiel jusque-là. Hier soir on a vu Rick Nash prendre les choses en main et il a été dominant tout au long de la rencontre, et ce, autant en défensive qu’en offensive. À part son but, il a dérangé le CH en attaquant le filet et il a même bloqué quelques lancers en troisième période alors que le CH tentait de remonter la pente. Sa collision avec Price était-elle intentionnelle? Nullement! Nash est un joueur de talent qui, par sa rapidité et sa longue portée, déborde très régulièrement les défenseurs adverses pour attaquer le filet. Si vous regardez ses faits saillants, il a marqué beaucoup de buts de cette façon depuis son entrée dans la LNH donc ne partons pas en peur en pensant que c’était intentionnel. Mais Carey Price l’a admis après le match. Bien que Nash se soit levé hier, Chris Kreider demeure ma grande déception depuis le début des séries. Il joue sans intensité et sans hargne ce qui le rend passif et non menaçant. Les Rangers auront besoin de lui et Stepan s’ils espèrent battre le CH dans cette série.

Parlant d’avoir besoin d’aide, le CH aura aussi besoin la contribution offensive de Max Pacioretty pour eux aussi espérer avancer. Max ne joue pas du mauvais hockey, mais l’équipe a besoin d’une meilleure contribution offensive de sa part puisque l’équipe montréalaise n’est déjà pas une puissance offensive. Cependant, si on regarde le verre à moitié plein, le CH a remporté deux matchs sans sa contribution donc ça être de bon augure, car Max est trop bon pour rester silencieux durant de longues séquences. Price, excellent depuis le début de la série, aimerait probablement revoir un des deux buts marqués hier soir, car, mais s’il n’a pas nécessairement été faible, il effectue ces arrêts plus souvent qu’autrement.

Le CH s’est fait jouer le même tour qu’il a réservé aux Rangers lors du 3e match c’est-à-dire que l’équipe adverse est sortie des blocs avec intensité et détermination. Il est vrai que le CH a eu deux échappées en première période qui auraient pu faire pencher la balance, mais on doit admettre que les Rangers ont été la meilleure équipe hier soir. Lundqvist a fait les arrêts aux bons moments, mais les Rangers ont constamment mis de la pression sur les défenseurs du CH, ce qui leur a causé beaucoup d’ennuis en sortie de zone. Sans compter que les deux équipes peinent quelque peu à marquer donc le premier est très important à cause des excellentes performances des deux gardiens de but.

Comme je vous le mentionnais lors de ma dernière chronique, le prochain match est toujours le plus important. Le CH devra être prêt à se faire brasser encore une fois demain au Centre Bell, endroit où les Rangers performent très bien et il devra se servir de l’émotion de de l’enthousiasme de la foule pour prendre charge dès le début du match. C’est un cliché, mais la série en est maintenant un 2 de 3 avec l’avantage de la glace aux Canadiens, aux joueurs d’en prendre avantage.