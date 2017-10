RDS.ca

Le Canadien a repris l’entraînement, vendredi, au lendemain de sa défaite face aux Kings de Los Angeles. Claude Julien a mentionné que Carey Price retournerait devant le filet samedi.

En dépit du revers de 4-0 et des applaudissements sarcastiques à son endroit, Price sera l’homme de confiance du Tricolore (2-7-1) face aux Rangers de New York (3-6-2) qui se présenteront au Centre Bell. Son vis-à vis sera Ondrej Pavelec, qui amorcera un deuxième match de suite pour les Rangers.

D’ailleurs, quelques joueurs du CH ont donné leur avis sur le traitement qui a été réservé à Price par certains partisans.

« Je ne pense pas que ça venait des 20 000 spectateurs. C’est leur opinion », a exprimé Jonathan Drouin qui ne voulait généraliser.

« On le sait que c’est comme ça dans le marché de Montréal. Ça arrive quand des partisans ne sont pas heureux, mais je ne pense pas que ça nous affecte tant que ça dans le vestiaire », a poursuivi l’attaquant qui a frappé deux poteaux jeudi soir.

Price souhaite se retrouver sa touche bientôt, mais la relance du Tricolore nécessite également un déblocage offensif.

« C’est cliché, mais il faut travailler encore plus fort. Je pense qu’on paniquerait plus si on ne créait pas de chances ou qu’on se faisait dominer », a déclaré Drouin.

« À part les résultats, toutes les autres statistiques démontrent qu’on est sur la bonne voie. On comprend quand même que c’est un milieu qui se fie sur les résultats. Il faut trouver le moyen de changer cette donnée », a commenté Julien dans le même sens.

Par ailleurs, l'attaquant du Canadien Nikita Scherbak n'était pas présent à l'entraînement, lui qui s'était blessé au bas du corps la veille.

Il a d'abord chuté et heurté le poteau du filet des Kings, quittant temporairement le match avant de revenir un peu plus tard. Il a ensuite encaissé une dure mise en échec près des bancs à mi-chemin en deuxième période et n'est pas revenu au jeu par la suite.



Âgé de 21 ans, Scherbak en était à son deuxième match avec le Canadien cette saison. Il n'a toujours pas amassé de point. La saison dernière, Scherbak avait inscrit un but en trois parties avec le Tricolore.