Le Canadien a fait l’acquisition du défenseur David Schlemko des Golden Knights de Las Vegas contre un choix de cinquième ronde au repêchage de 2019, jeudi.

Le Canadien avait besoin de renfort à la ligne bleue après avoir échangé Nathan Beaulieu et avoir vu Las Vegas réclamer Alexei Emelin au repêchage d’expansion.

Schlemko a été sélectionné par les Golden Knights en provenance des Sharks de San Jose.

Il a récolté deux buts et 16 mentions d’aide en 62 rencontres la saison passée.

Le défenseur a changé de formation plus souvent qu’à son tour au cours des dernières saisons. Depuis la campagne 2014-2015, il a porté les couleurs des Coyotes de l’Arizona, des Stars de Dallas, des Flames de Calgary, des Devils du New Jersey et des Sharks.

Schlemko est sous contrat jusqu’en 2020. Son salaire comptera pour 2 100 000 $ sur la masse salariale par saison.