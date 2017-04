RDS.ca

NEW YORK - À la suite d'une performance inspirée qui lui a procuré une victoire de 4-3 en prolongation vendredi, le Canadien se présentera ce soir au Madison Square Garden après avoir repris l'ascendant dans la série. Le match no 3 s'amorce à 19 h.

À l'entrainement, Alex Galchenyuk pilotait le troisième trio en compagnie d'Arturri Lehkonen et Andrew Shaw.

C’est toutefois sans le défenseur Alexei Emelin que la troupe de Claude Julien se pointera sur la patinoire des Rangers de New York. Le défenseur russe est toujours ennuyé par une blessure au bas du corps et il n’a pas accompagné les siens sur la route, si bien qu'il ratera un cinquième match de suite.

Reste à voir maintenant qui remplacera Emelin dans la formation du CH. Nikita Nesterov a obtenu ce privilège lors des deux premiers duels de la série, éprouvant sa part d’ennuis.

Par ailleurs, l’entraîneur-chef du Canadien pourrait être tenté de répéter l’expérience du match no 2, alors qu’il avait offert une promotion à l’attaquant Alex Galchenyuk dès le deuxième vingt en le plaçant sur le trio pivoté par Andrew Shaw et complété par Artturi Lehkonen. Le jeune attaquant du Canadien, qui avait amorcé la série sur le quatrième trio, a bien fait vendredi, se faisant notamment complice du but égalisateur de Tomas Plekanec en toute fin de troisième période.

À quoi s'attendre des Rangers au MSG?

Le Canadien tâchera de tirer avantage des insuccès des Rangers dans leur amphithéâtre. Des 16 équipes prenant part aux séries ce printemps, les Blueshirts ont affiché le pire rendement à domicile. Avant de l’emporter à leurs deux derniers matchs du calendrier régulier au Madison Square Garden, ils y avaient encaissé huit revers de suite.

Les joueurs du Tricolore ont fait flèche de tout bois lors du deuxième match de la série quart de finale contre les Rangers, bombardant le gardien Henrik Lundqvist de 58 tirs.

Trios probables du Canadien

Pacioretty - Danault - Radulov

Byron - Plekanec - Gallagher

Lehkonen - Galchenyuk - Shaw

King - Ott - Mitchell

Markov - Weber

Benn - Petry

Beaulieu - Davidson

On savait déjà que cette série opposant deux équipes misant sur la vitesse donnerait du hockey excitant. Mais les deux premiers matchs ont aussi donné lieu à du jeu viril. Les esprits se sont même échauffés vendredi lorsque Shea Weber a jeté les gants contre J.T. Miller.

Voici quelques faits à considérer avant le troisième match.

« Je m'attend à plus de Chris Kreider »

« Tout le monde dans l'équipe peut se rendre utile et nous aider »

« J'ai eu un bon match #2 mais mon focus est sur ce soir »

« Il faut oublier le match #2 et penser à ce soir »

« C'est un plaisir de rentrer à la maison en séries »

« Je veux montrer ce dont je suis capable ce soir »