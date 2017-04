RDS.ca d'après un reportage de Luc Gélinas

On le sait depuis quelques jours déjà, le Canadien affrontera les Rangers au premier tour. Les deux équipes se sont affrontées trois fois cette saison. Montréal avait remporté le premier match au Centre Bell 5-4.

Les deux équipes ont dû faire du temps supplémentaire lors de leur second rendez-vous au Madison Square Garden. Grâce au brio de Carey Price et au but de Paul Byron en tirs de barrage, Claude Julien signait une première victoire à son retour derrière le banc

Les deux équipes ont disputé un dernier match le 4 mars, encore à New York. Autant Price que Henrik Lundqvist n’ont pas été ménagés. Le CH l'a emporté par la marque de 4-1 pour balayer la série de trois matchs.

Après avoir terminé le calendrier régulier avec trois matchs qui ne voulaient absolument rien dire, il est maintenant permis de penser aux New-Yorkais.

« Maintenant on peut! Ça va être excitant, on a vraiment hâte. On n’avait pas vraiment parlé encore de leur équipe, de ce qu'il faut surveiller. Je pense que tout le monde est fébrile à l'idée de commencer cette série-là », a indiqué le centre Phillip Danault.

« On savait qu'on allait les affronter depuis une semaine. C'était dur de se concentrer sur nos derniers matchs. Maintenant, on pense seulement aux Rangers », a expliqué Alex Galchenyuk qui a marqué le but victorieux samedi.

« On a deux jours pour se préparer et pour les analyser. Tout le monde sera prêt pour la mise au jeu initiale », a fait savoir Andrew Shaw.

Plus de la moitié des joueurs de l'équipe vivront l'expérience des séries éliminatoires pour la première fois de leur carrière avec le Canadien.

Dans quelques heures, ils pourront constater eux-mêmes si ce qu'on dit sur la fièvre des séries à Montréal est bel et bien vrai.

« Ça va être un sentiment unique. J'ai vraiment hâte de voir l'émotion. J'en entends tellement parler que je suis très fébrile à l'idée de vivre l'expérience. Ça va être spécial », a affirmé Danault qui a grandi à Victoriaville.

La table est mise pour la série

« C'est ma période préférée de l'année! Remporter la Coupe Stanley est le rêve de tout joueur de hockey. Les séries sont de véritables montagnes russes. C'est difficile physiquement et mentalement, mais ça en vaut la peine », a mentionné Shaw qui a gagné le précieux trophée à deux reprises avec les Blackhawks.

Cette saison, Le Tricolore a nettement eu l'avantage sur les Rangers avec trois victoires en autant de parties. Mais rien de tout ça ne compte désormais. Tout sera à recommencer à compter de mercredi.