CHICAGO - Le Canadien de Montréal a repêché le défenseur Josh Brook et le centre Joni Ikonen lors du deuxième tour du repêchage de la LNH, samedi.

Brook est un Manitobain de 18 ans, d'un gabarit de six pieds un et 182 livres. En 2016-17, il a inscrit huit buts et 40 points en 69 matches avec Moose Jaw, dans la Ligue de l'Ouest.

Ikonen, 18 ans également, est un Finlandais qui jouait avec Frolunda, en Suède.

La saison dernière, l'athlète de cinq pieds onze pouces et 177 livres a fourni 22 buts et 41 points, en 40 matches.

Au troisième tour, au 68e rang, le Canadien a ajouté Scott Walford, un défenseur gaucher de six pieds deux pouces et 193 livres, qui portait les couleurs des Royals de Victoria, dans la Ligue de l'Ouest.

Walford a disputé 60 matchs avec les Royals la saison dernière, obtenant 30 points, dont six buts.

Avec son deuxième choix de cette troisième ronde, le 87e au total, le Tricolore est demeuré dans la Ligue de l'Ouest mais s'est tourné vers le Ice de Kootenay pour réclamer Cale Fleury.

Ce défenseur droitier de six pieds un pouce et 201 livres, le frère de Haydn Fleury, des Hurricanes de la Caroline, a amassé 11 buts et 38 points en 70 matchs la saison dernière.

De l'avis de plusieurs dépisteurs, Fleury est un habile patineur, rapide et agile, qui possède une bonne vision et qui est doté d'un bon tir.

Du groupe, seul Fleury se trouvait à Chicago samedi.

Avec son dernier choix du repêchage, le Canadien a sélectionné le défenseur Jarret Tyszka en cinquième ronde (149e).

