Communiqué

MONTRÉAL - Le Canadiens s'est entendu vendredi sur les modalités d'un contrat de deux saisons (2016-2017 et 2017-2018) à deux volets avec l'attaquant Markus Eisenschmid.

Le natif de Marktoberdorf, en Allemagne, a inscrit six buts et dix points, en plus de présenter un différentiel de plus-6 en 32 parties dans la Ligue américaine avec les IceCaps de St. John's, en 2016-2017.

L'an dernier à sa première saison dans les rangs professionnels en Amérique du nord, suite à un séjour dans la WHL avec les Tigers de Medicine Hat, le joueur de centre de 6 pi 1 po et 180 lb avait récolté quatre points en 28 parties pour la troupe de Sylvain Lefebvre.

Ignoré au repêchage de la LNH, Eisenschmid avait été invité au camp de perfectionnement et au camp d'entraînement des Canadiens en 2015, avant de parapher une entente avec les IceCaps.