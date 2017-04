D'après un reportage de Luc Gélinas

À 17 secondes de prendre les devants deux à zéro dans la série, les Rangers se retrouvent à la case départ, ou presque. Ils ont pu gagner un match à Montréal, ce qui était l'objectif, mais le Canadien a maintenant le momentum.

« Le dernier but a peut-être donné le momentum au Canadien, a avoué Rick Nash. Mais comme la série est égale, nous avons aussi le momentum. »

« Nous avons la chance de revenir à la maison avec une série égale. Nous utiliserons l'énergie de nos partisans, a déclaré Derek Stepan. Nous apporterons les ajustements nécessaires pour nous préparer à gagner le troisième match. »

«Si on a été en mesure de prouver quelque chose, c'est qu'on est en mesure de compétitionner contre le Canadien, a expliqué l'entraîneur Alain Vigneault. Tout le monde qui disait qu'on n’avait pas beaucoup de chance, bien nous avons bien compétitionné pendant deux matchs. »

Cette série est maintenant devenue un trois de cinq avec l'avantage de glace aux Rangers. Or voilà que se retrouver au Madison Square Garden n'est peut-être pas si favorable pour les Newyorkais. Avec seulement 21 victoires à la maison cette saison, les Rangers sont l'équipe qui a connu le moins de succès à domicile parmi les 16 clubs qualifiés pour les séries. Du 21 février au 31 mars, ils ont notamment perdu 8 parties de suite devant leurs partisans.

«Depuis que je suis à New York, on a toujours eu une bonne fiche, a poursuivi l'entraîneur. On a traversé une petite séquence, où même si on a joué du bon hockey à mes yeux, on n’a pas gagné. On a gagné nos deux dernières parties et on se prépare pour celle de demain.»

« L'ambiance des séries est incroyable au MSG. Les fans survoltés nous aident à faire tout en notre possible pour gagner, » a mentionné Ryan McDonagh.

Dimanche pour le troisième match, les Rangers devront mieux jouer dans leur territoire. Et malgré la fiche de la saison régulière à domicile, Alain Vigneault saura certainement tirer profit du dernier changement.

« On se prépare maintenant à rentrer chez nous »

« Il faut avoir la mémoire courte en séries »