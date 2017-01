RDS.ca

Au cours des dernières semaines, Carey Price a prouvé qu’il était encore humain en traversant une baisse de régime. L’entraîneur des gardiens du Canadien, Stéphane Waite, s’est montré rassurant tout en précisant que les ajustements font partie du métier.

Depuis le 22 décembre, Price a alloué trois buts ou plus dans sept de ses neuf départs devant la cage du Tricolore et il a obtenu seulement trois victoires.

Rencontré, à Sherbrooke, dans le cadre de l’inauguration de la huitième patinoire réfrigérée communautaire de la Fondation du Canadien, Waite ne semblait pas préoccupé par la situation.

« L’important, c’est qu’on sait ce qui se passe. On ne se pose pas questions et il n’y a pas de zone grise. S’il y a des choses à fixer, on le fait. Comme le dit l’expression anglophone, on n’essaie pas de réparer quelque chose qui n’est pas brisé », a déclaré Waite qui était très fier de représenter le Canadien pour cet événement dans son patelin.

« On se concentre sur les bonnes choses et on n’est pas inquiet. D’ailleurs, il a joué tout un match à Detroit. C’est le moindre de nos soucis présentement. Carey et moi, on sait où on s’en va », a ajouté Waite qui a conservé sa maison à Sherbrooke où il demeure durant l’été.

Ça ne veut pas dire que le duo Waite-Price ne se démène pas pour corriger le tir.

« Il y a toujours de petits ajustements, ça fait partie du travail. Ce n’est pas juste à propos du gardien, mais de l’équipe aussi. On a joué un bon match défensif, lundi, et ça va ensemble », a raconté celui qui a aidé Price à s’établir comme une référence dans la LNH.

Geoff Molson était également présent pour l’occasion au parc Alfred-Élie-Dufresne et il s’est réjoui du rendement de sa formation qui est installée au premier rang de sa division.

« Ça fait du bien d’être dans cette position. On a disputé plusieurs matchs à l’étranger récemment et on s’est en bien sorti dans des conditions pas faciles. Ça démontre qu’on a beaucoup de caractère et de leadership », a expliqué le propriétaire et président du club en faisant allusion aux nombreux blessés.

Étant donné le contexte de l’entrevue, il était incontournable de poser une question sur les plans du Canadien pour présenter un match extérieur.

« C’est toujours un désir de notre part. Le défi demeure qu’on n’a pas un stade extérieur assez grand pour avoir un tel match. On travaille très fort pour avoir une partie extérieure éventuellement. On n’a pas réussi, mais ça va venir un jour, je pense », a réagi Molson.

Par ailleurs, le grand patron du Tricolore a confirmé qu’une attention spéciale serait organisée pour le retour de P.K. Subban à Montréal, le 2 mars.

Lafleur apprécie la contribution de Radulov

Guy Lafleur s’était aussi déplacé à Sherbrooke pour cette présentation et l’ancienne vedette du Tricolore apprécie la cuvée 2016-17.

« Ça va bien, il y a beaucoup plus de profondeur et l’esprit d’équipe semble meilleur », a noté Lafleur qui est surtout impressionné par le rendement d’Alexander Radulov.

« Je l’ai vu jouer du très bon hockey. C’est un bon atout pour le Canadien. Il se présente à chaque match et (Max) Pacioretty joue du meilleur hockey que la saison passée », a-t-il soulevé.

Selon Lafleur, Pacioretty doit se sentir plus à l’aise en tant que capitaine cette saison.

« Je trouve qu’il a moins de pression, P.K. (Subban) est parti. Ça lui a enlevé beaucoup de pression, il en menait large », a ciblé Lafleur.

Une implication à l’extérieur de Montréal

Pour la première fois, la Fondation du Canadien a établi une patinoire Bleu Blanc Rouge à l’extérieur de la grande région de Montréal. Sherbrooke représentait un emplacement idéal en lien avec les valeurs du programme.

« Ils ont choisi le quartier parfait à Sherbrooke, je sais comment c’est dur dans ce coin. Je tenais à être ici, c’est ma ville et je suis fier d’elle et de l’organisation », a exprimé Waite.

« C’est important pour nous d’élargir le programme (à l’extérieur de la région montréalaise) et de s’impliquer à travers la province. C’est la première fois qu’on le fait et on a des plans pour en faire plus dont celle à Trois-Rivières qui suivra », a précisé Molson

