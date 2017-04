MONTRÉAL – Malgré tous ses succès contre lui en saison régulière, Henrik Lundqvist a encore embêté le Canadien en séries éliminatoires en se dressant devant le club montréalais dans un gain de 2 à 0.

Les Rangers de New York ont donc fait honneur à leur réputation de la meilleure équipe de la LNH sur les patinoires adverses en s’emparant d’une avance de 1-0 dans la confrontation de première ronde.

À l'image de la saison

Comme ça se produit parfois en séries, c’est un « plombier » qui est venu jouer un rôle déterminant. Tanner Glass, membre du quatrième trio des Rangers, a surpris Carey Price d’un beau tir du revers à mi-chemin en première période et la troupe d’Alain Vigneault s’est accrochée à ce coussin peu volumineux. Michael Grabner a ajouté le but d’assurance dans un filet désert avec 1:10 à écouler au cadran.

« Il a réussi à obtenir passablement de puissance, c’était un bon lancer de sa part. Quand ils ont marqué, je n’aurais pas cru que ce serait le but qui ferait la différence. Il faut leur donner du crédit, ils ont bien joué à l’image de leur gardien », a commenté Price.

Pourtant, le Canadien a bombardé le filet du Suédois de 16 lancers en première période. Les Rangers ont renversé la vapeur par la suite en limitant leurs opposants à neuf tentatives au deuxième engagement et seulement six au dernier tiers. Lundqvist n’a rien cédé pour enregistrer le jeu blanc, son 10e en carrière en séries.

Chaque fois, le vétéran des Rangers a prouvé qu’il pouvait se relever de sa pire saison en carrière au chapitre des statistiques. Il a été à la hauteur du début à la fin dont face à Shea Weber, Max Pacioretty ainsi que devant Dwight King et Artturi Lehkonen en troisième période.

« Ça aurait pu aller d'un côté comme l'autre »

« En début de deuxième, on a connu un peu de difficulté, mais c’était un match très serré. C’était le genre de soirée dans laquelle une équipe avait besoin d’un bond favorable et ils l’ont eu avec leur premier but », a jugé Claude Julien.

« Tu vois qu’à ce moment-ci de la saison, ce sont les détails qui sont très importants. Leur but a été marqué sur une petite erreur, mais on a quand même eu beaucoup de chances à l’autre bout. Ç’aurait pu aller d’un bord comme de l’autre », a-t-il ajouté.

« On a bien joué pendant la première période, mais on leur a donné du rythme en deuxième période en se retrouvant à jouer légèrement sur les talons », a fait remarquer Pacioretty.

En 2014, les Rangers avaient remporté les deux premières rencontres à Montréal quand ils ont éliminé le Tricolore en six parties en finale d’association. Lundqvist avait blanchi le CH 1-0 pour la victoire décisive.

Price a peut-être cédé dès le troisième tir des Rangers, mais il s’est illustré par la suite. Il a été solide devant Mats Zuccarello et Oscar Lindberg en plus d’être aidé par ses poteaux une fois.

Comme Claude Julien l’a admis cette semaine, les buts en supériorité numérique sont plus difficiles à obtenir à cette période de l’année. Le Canadien a justement bousillé trois occasions de niveler le pointage avec son jeu de puissance incluant deux de suite tard au premier tiers.

« Je crois que tout le monde a le sentiment qu’on a tout donné dans ce match. Ce qui a vraiment donné le ton, c’est d’être parvenu à stopper les deux avantages numériques de leur part en fin de première période », a analysé Lunqdvist en admettant que les Rangers avaient ciblé cet aspect crucial avant la série.

Pacioretty, Andrew Shaw et Alex Galchenyuk ont notamment raté des chances à proximité de Lundqvist. D’ailleurs, Galchenyuk est parvenu à causer certains ennuis aux visiteurs sur la quatrième unité en compagnie de Steve Ott et Andreas Martinsen.

Sans réjouir la foule en avantage numérique, le CH a réussi une importante mission en infériorité numérique en tenant le coup à cinq contre trois pendant 1:51 durant la période médiane.

Au chapitre de l’intensité, ce premier choc n’a pas été décevant. Jordie Benn a donné le ton au duel avec une percutante mise en échec sur Glass. Par la suite, c’est Zuccarello qui a encaissé quelques coups. Du côté du Canadien, vous ne serez pas surpris d’apprendre que Brendan Gallagher n’a pas été ménagé par les Rangers.

« Les deux gardiens de but ont été excellents »

En première période, le jeu physique a failli coûter cher quand Pacioretty s’est fait mal en répliquant à une mise en échec de Dan Girardi. Il est retourné au banc en souffrance, mais il a poursuivi sa partie.

Le tout aurait pu s’envenimer lorsque Chris Kreider, qui a blessé Price en 2014, s’est amené vers le gardien du Canadien quand celui-ci a dû quitter sa cage pour intercepter une rondelle. Heureusement, aucun contact n’est survenu.

Durant les dernières secondes du match, Andrei Markov a été chassé pour inconduite de partie puisqu’il a dardé Rick Nash.

Le Tricolore était privé d’Alexei Emelin ce qui a permis à Nikita Nesterov de voir de l’action, mais ce fut éprouvant à plus d’une reprise.

Étant donné son exclusion des séries la saison passée, le CH n’avait pas joué un match éliminatoire depuis le 12 mai 2015, une attente de 23 mois.

Le sentiment du devoir accompli

Les Canadiens et les Rangers s’affrontent pour la 16e fois en séries éliminatoires. L’organisation montréalaise affiche un dossier de 7-8 contre ses opposants ayant perdu les deux plus récentes batailles (2014 et 1996).

« Il faut juste rebondir, on ne veut pas se retrouver en déficit 0-2 », a convenu Shaw qui considère que ses coéquipiers peuvent encore hausser leur ardeur de quelques crans.

Montréal a remporté 70 des 94 séries de premier tour entamées à domicile. La série se poursuivra, vendredi soir, toujours à 19h et les deux équipes se dirigeront ensuite à Manhattan pour les chapitres trois et quatre de la confrontation, dimanche et mardi.

