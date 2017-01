Michel Lamarche

NASHVILLE - Le retour de Shea Weber à Nashville, ne s'est pas fait sans heurt. Un puissant tir du défenseur du Canadien a abrégé la séance d'entraînement de Max Pacioretty, mardi midi.

Le capitaine du Canadien a été aperçu retraitant vers le vestiaire en boitant de la jambe droite au point où son statut est incertain en vue du match de ce soir contre les Predators.

Lors de son point de presse, Michel Therrien n'a pas été en mesure de donner une mise à jour au sujet de Pacioretty, se contentant de dire qu'une décision sera prise avant le match.

Le Canadien est déjà privé de plusieurs éléments-clé et ce depuis quelques matchs déjà. Alex Galchenyuk, David Desharnais et Greg Pateryn sont absents depuis environ un mois. Andrew Shaw et Andrei Markov sont ensuite tombés au combat. Aucun de ces cinq joueurs n'était du voyage qui mènera l'équipe à Dallas, mercredi, et à Toronto samedi.

Par ailleurs, Therrien n'a pas précisé si Bobby Farnham, rappelé lundi du club-école du Canadien à Saint-Jean, prendra part à la rencontre.