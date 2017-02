Connor McDavid a été tenu en échec par le Canadien dimanche. C’est tout à l’honneur de Shea Weber qui s’est dressé devant lui pratiquement à chacune des 25 présences que le capitaine des Oilers a multipliées. Tout à l’honneur aussi d’Alexei Emelin et Andrei Markov qui ont évolué à la gauche de Weber en cours de rencontre sans oublier Tomas Plekanec qui a fait face à McDavid.

Malgré le brio des « couvreurs » de McDavid, il est essentiel de souligner la grande prestation d’Al Montoya qui a réalisé six arrêts aux dépens de McDavid dont un brillant au terme d’une échappée. Encore venu en relève à Carey Price dans le cadre d’un deuxième match en deux jours, Montoya a donné raison à Michel Therrien de lui avait fait confiance en blanchissant l’un des meilleurs joueurs de la LNH.

Car oui, malgré le fait qu’il vient d’avoir 20 ans, malgré le fait qu’il a atteint le plateau des 100 matchs en carrière dimanche contre le Tricolore, Connor McDavid est déjà l’un des meilleurs joueurs de la LNH. Et pas seulement en raison de ses 108 points (34 buts) multipliés lors de ces 100 premiers matchs. Un exploit plutôt rare puisque quatre autres joueurs actifs seulement – Sidney Crosby, Alexander Ovechkin, Evgeny Malkin et Paul Stastny – peuvent se targuer d’avoir atteint le plateau des 100 points avant d’avoir disputé leur 100e match dans la LNH.

« Connor est le Cristiano Ronaldo du hockey », m’a d’ailleurs répondu son coéquipier Milan Lucic lorsque je lui ai demandé d’imager ces 100 premiers matchs de McDavid dans la LNH.

Tout un compliment.

« Connor est électrisant pour toutes sortes de raisons : sa vitesse bien sûr, son talent, la qualité de ses passes, de ses tirs, de ses feintes. Il est simplement excellent. J’aime beaucoup mieux jouer à ses côtés que l’affronter. Car je ne sais pas comment je m’y prendrais pour le ralentir », a ajouté Lucic.

Quand je lui ai suggéré qu’il pourrait y arriver en utilisant ses larges épaules qui lui ont servi à solidement épingler plusieurs adversaires au fil de sa carrière, Lucic a souri. Puis il a ajouté : «encore faudrait-il que je puisse le rattraper.»

Huées nourries de respect

Le plus beau compliment offert à McDavid est toutefois venu du Canadien et de ses partisans. Des partisans qui l’ont hué après que McDavid eut poussé trois joueurs du Canadien à écoper des pénalités à ses dépens.

Ces pénalités n’étaient pas des crimes graves, j’en conviens, alors que Shea Weber ne l’a pas touché beaucoup pour le faire trébucher en début de rencontre. Alors que Nathan Beaulieu et Alexei Emelin n’ont pas sorti de gros crochets pour tenter de le ralentir.

Mais il est là le problème pour les adversaires de McDavid. Le capitaine des Oilers est tellement rapide que le moindre geste à ses dépens alors qu’il file à vive allure prend des proportions démesurées obligeant ainsi les arbitres à lever le bras.

« Ça ne m’arrive pas souvent d’être hué de la sorte. Remarquez que ça me laisse assez indifférent. Mais si vous croyez vraiment que c’est un compliment alors je vais le prendre comme ça », a indiqué McDavid en retraitait vers les douches.

Il faut dire que les partisans – si je me fie aux réactions sur les médias sociaux – n’ont pas prisé le fait que McDavid ait donné l’impression de s’aider un peu sur les jeux qui ont conduit Weber, Beaulieu et Emelin au cachot. Le même genre de reproche adressé à un certain Sydney Crosby par le passé.

« Je ne suis pas du genre à plonger je vous l’assure», a plaidé McDavid dans le vestiaire des Oilers. La jeune sensation est même venue à la rescousse d’Andrew Shaw qui a semblé se rendre coupable d’une jambette à l’endroit de McDavid en guise de revanche à la pénalité décernée à Weber. «Je n’ai pas vu ce jeu de cette façon. »

Au Centre Bell, mais sur la route

Quant au Canadien, il a affiché un respect évident à McDavid en disputant un match de route bien qu’il était au Centre Bell devant des partisans qui auraient bien aimé être plus divertis qu’ils ne l’ont été.

« Des gars comme McDavid ont tellement de vitesse et la capacité de bien contrôler la rondelle qu’ils vont te faire payer le prix si tu leur donnes de l’espace sur la patinoire », a d’ailleurs convenu Michel Therrien dont le plan de match a été bien élaboré et bien respecté si l’on considère que McDavid a été blanchi et que les Oilers l’ont emporté 1-0 en tirs de barrage.

Les gardiens Al Montoya et Cam Talbot ont donc signé chacun un jeu blanc – 2e cette saison et 7e en carrière pour le gardien du Canadien et 5e cette saison et 16e en carrière pour le gardien des Oilers – malgré le fait qu’un revers soit venir ombrager la performance très solide de Montoya qui n’a concédé qu’un but (en tirs de barrage) à Leon Draisaitl.

L’entraîneur-chef du Canadien voit de grandes similitudes entre McDavid et le jeune Sidney Crosby qu’il a dirigé à son entrée dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh.

« Ce sont des joueurs spéciaux. Quand je regarde McDavid, je revois Sidney à 18 et 19 ans dans sa façon de jouer. Dans sa façon d’accélérer et de lire le jeu. C’est clair que McDavid est le futur de la Ligue. En fait, il est déjà pas mal le présent », a convenu Michel Therrien en riant.

Shea Weber, qui est toujours confronté aux meilleurs joueurs que son équipe croise, a eu à composer avec des tas de joueurs talentueux au cours de sa carrière. Il réserve une place particulière à McDavid. «Quand tu croises un joueur élite lors d’un match, tu dois être conscient de ses qualités. Il est rapide, c’est évident. Mais plusieurs joueurs de la LNH sont très rapides aussi. Il est toutefois agile avec la rondelle et capable de changer de vitesse à tout moment. En plus, il a une intelligence pour tout orchestrer ses qualités. Certains gars ont une ou deux de ces qualités. Lui : il se rapproche vraiment du joueur capable de compter sur l’ensemble de ces qualités. En plus, il est très solide. Je ne sais pas quoi ajouter», a conclu Weber qui se fait rarement aussi généreux de commentaires élogieux… surtout à l’endroit d’un adversaire.

Milan Lucic reconnaît que les Oilers croisent plus souvent maintenant des équipes qui disputent des matchs « de route » lors des escales de McDavid dans leur domicile.

« C’était très serré sur la glace aujourd’hui. Il n’y avait pas d’espace. C’était difficile de prendre de la vitesse, de déployer de l’attaque. On voit ça souvent dans l’Ouest, mais c’est de plus en plus fréquent dans l’Est aussi. Malgré tout, Connor aurait pu finir le match avec trois buts. Ça vous démontre à quel point il est bon », a ajouté Lucic qui était heureux de renouer avec le Centre Bell. Un amphithéâtre spécial qui lui rappelle les années d’intense rivalité qu’il a vécue alors qu’il défendait les couleurs des Bruins de Boston.

« Il n’y a rien comme le Centre Bell et le Canadien. Même dans le trajet en autobus tu vis des sensations différentes. C’est clair que la rivalité Bruins-Canadien a moussé ces sensations. Tu ne vas pas trois fois en séries qui se rendent à la limite des sept matchs sans que ça génère des passions, de la rivalité. Je revis ça à moindre échelle dans les duels contre Calgary et un peu Vancouver. Mais ce n’est pas pareil. »

McDavid : faits saillants

Connor McDavid a été blanchi pour la 19e fois seulement en 55 rencontres cette saison. Au cours de ses 100 premiers matchs en carrière, le capitaine des Oilers n’a jamais été blanchi plus de trois matchs consécutifs…

Connor McDavid mène la LNH cette saison avec 18 rencontres de deux points et il a déjà connu sept matchs de trois points…

Connor McDavid (60 points) n’affiche qu’un point d’avance sur Sidney Crosby dans la course au trophée Art Ross. Signe de constance, il a occupé le premier rang des marqueurs chaque mois depuis le début de la saison…

Connor McDavid a effectué 25 présences totalisant 25 :07 d’utilisation dimanche au Centre Bell. Cette utilisation fera un brin fluctuer à la hausse son temps d’utilisation moyen de 21 :11 qui le place non seulement au premier rang des Oilers – pour un attaquant – mais au 5e rang de la LNH derrière Ryan Kesler, Patrick Kane, Ryan O’Reilly et Vincent Trochek qui le devancent de quelques secondes à peine…

Même s’il n’a disputé que 100 matchs en carrière, Connor McDavid a déjà récolté au moins un point contre 28 des 29 autres formations de la LNH. Le Lightning de Tampa Bay est la seule équipe de la Ligue à ne pas avoir concédé de point à McDavid. Il faut dire que les deux clubs ne se sont croisés qu’une seule fois au cours des 100 premiers matchs du capitaine des Oilers…