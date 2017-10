BUFFALO – Des quatre joueurs qui disputeront leur premier vrai match en carrière avec le Canadien, Victor Mete était, et c’est bien normal, celui qui semblait le plus nerveux.

À l’aube de son baptême dans la LNH, le jeune défenseur s’est retrouvé dans une position un brin inconfortable dans le vestiaire des visiteurs au KeyBank Center. Cherchant le casier à l’intérieur duquel les pièces de son équipement avaient été accrochées, Mete s’est finalement retrouvé devant son prix de consolation : deux chaises pliantes bleues couvertes de son équipement.

« C’était drôle de le voir aller ce matin à son arrivée. Il regardait partout et même s’il était juste devant les chaises, il ne semblait pas réaliser que c’était son casier », a lancé Charles Hudon qui, malgré ses six matchs d’expérience avec le Canadien, a eu droit à un casier bien à lui.

« J’imagine que c’est le traitement qu’on réserve à une recrue », a lancé Mete après l’entraînement matinal du Canadien. Un entraînement très court au cours duquel on a revu le jeune défenseur à la gauche de Shea Weber.

« Je ne me plaindrai certainement pas de ne pas avoir de casier. Je suis dans la LNH, je réalise un rêve, les gars m’aident énormément et me mettent à l’aise », a ajouté le défenseur qui recevra des appuis de taille dans les gradins du domicile des Sabres pour son premier match en carrière. Une quarantaine de membres de sa famille feront le voyage de Woodbridge – une banlieue de Toronto – pour assister à la rencontre.

« J’ai une grosse famille – italienne – et ce sera plaisant de me sentir appuyé par mes parents, cousins et amis qui viendront à Buffalo. Je ne sais pas si je pourrai les voir ou les entendre, mais de les savoir là sera vraiment plaisant », a convenu Mete, qui portera le chandail tricolore pour la première fois tout comme Jonathan Drouin, Karl Alzner et Ales Hemsky.

Vrai départ pour Hudon

Malgré sa demi-douzaine de rencontres avec le Canadien, le Québécois Charles Hudon assure que la partie de ce soir représente à ses yeux son vrai baptême dans la LNH.

« Je me souviendrai toujours de ma première partie – en 2015-2016 – que j’ai disputée à Detroit. J’étais très nerveux. Je le suis aujourd’hui encore, mais ce n’est pas la même nervosité. Je n’arrive pas en cours de saison, ou en raison des blessures. Je suis avec l’équipe dès le début de l’année. Je fais partie du club. C’est très différent. C’est comme le vrai début pour moi », a indiqué Hudon qui jouera, ce soir, comme il l’a fait tout au long du camp d’entraînement en compagnie de Tomas Plekanec et d’Artturi Lehkonen.

Les trios et duos de défenseurs déployés par le Tricolore ce matin au KeyBank Center étaient les mêmes qu’à l’entraînement, mercredi, à Brossard.

Les échos de l'entraînement du CH et des Sabres

C’est donc dire qu’à moins d’un changement de dernière minute, Torrey Mitchell sera l’attaquant laissé de côté alors que les défenseurs Joe Morrow, Brandon Davidson et David Schlemko, qui s’est entraîné avec ses coéquipiers à Buffalo ce matin, l’accompagneront sur la galerie de presse.

L'entraîneur-chef du Canadien Claude Julien a volontairement coupé court l’entraînement matinal de son club. « Les gars sont excités, ils sont prêts. On amorce la saison avec une séquence de trois matchs en quatre soirs alors je tiens à conserver toute l’énergie pour les rencontres, car nous savons à quel point il est important de bien amorcer la saison », a indiqué Julien.

À quelques heures du premier match de la saison, Claude Julien affichait toujours une pleine confiance en Victor Mete bien qu’il pourrait se retrouver dans ses situations inconfortables ce soir contre les Sabres qui comptent sur des attaquants explosifs comme Jack Eichel et Evander Kane et d’autres solides et expérimentés comme Ryan O’Reilly, Kyle Okposo et Jason Pominville.

« Si Victor est avec nous c’est parce que nous avons confiance en lui et en ses habilités. Il est clair que certains affrontements ne le placeront pas toujours dans des situations idéales, surtout lors de matchs disputés sur la route, mais nous gérerons les présences et les affrontements le mieux possible », a mentionné l’entraîneur-chef du Canadien qui a vécu une situation similaire, l’an dernier, à Boston, alors que le jeune arrière Brandon Carlo a fait un saut hâtif dans la LNH. « Les situations sont effectivement similaires en ce sens que Mete, comme Carlo l’an dernier, nous a forcé la main en jouant du très bon hockey. »