MONTRÉAL – C’est dans un certain climat de panique – précoce, certes, mais bien réel – que le Canadien était revenu à Montréal pour amorcer sa saison locale en début de semaine. Après avoir encaissé une raclée en règle à Washington, le Tricolore avait renoué avec de vieux démons en se faisant blanchir au Madison Square Garden.

Dans ce contexte, les optimistes verront des signes encourageants dans les deux performances de l’équipe, des défaites plus modestes contre Chicago et Toronto. Et Claude Julien, dans une certaine mesure, fait partie de ce groupe.

« Depuis une semaine, on parle de notre incapacité à marquer des buts. On en a marqué trois ce soir. C’est un pas dans la bonne direction, mais on en a accordé quatre », a tenté de relativiser l’entraîneur-chef du Canadien, sans manquer de réalisme, dans un court point de presse d’après-match samedi.

« On va continuer de travailler. Je pense qu’on forme une équipe qui mérite un meilleur dossier que celui qu’elle affiche présentement. Mais ça ne se voit nulle part. »

Julien n’a pu s’empêcher d’impliquer le facteur chance dans son calcul, plaidant que celle-ci ne souriait pas aussi souvent à son club qu’il le souhaiterait depuis le début de la saison. À titre d’exemple récent, le coach a rappelé la chute de Carey Price sur le premier des deux buts d’Auston Matthews samedi.

« On regarde ça et on se demande pourquoi ce genre de chose continue de nous arriver, si les bonds finiront par nous favoriser. C’est sûr qu’on va avoir besoin d’un break à un moment donné. Mais le break qu’il nous faut, c’est à nous d’aller le chercher. »

Price, qui a subi sa première défaite en douze matchs contre Toronto, a admis se sentir un brin agacé après le quatrième revers d’affilée des siens. Le gardien du Canadien n’a toujours pas été en mesure de faire la différence dans un match cette saison même si sa défense l’a exposé à 25 tirs ou moins à chacune de ses quatre dernières sorties.

« C’est un peu frustrant, mais il faut passer par-dessus. Je dois jouer un autre match dans quelques jours alors qu’est-ce qu’il me reste d’autre à faire que d’oublier celle-là et penser à la prochaine. »

Un pas dans la bonne direction malgré la défaite

Le Canadien partira dimanche pour la Californie, où il disputera ses trois prochaines rencontres. Après des visites à San Jose et Los Angeles en l’espace de 24 heures, il conclura sa semaine au soleil avec un match contre les Ducks à Anaheim vendredi.

La saison dernière, l’équipe avait visité ces villes au tournant du mois de décembre, au milieu d’un voyage de cinq matchs qui incluait aussi des escales à Detroit et St Louis. Il était revenu de la côte ouest avec une récolte d’un seul point sur une possibilité de six.

« Ce sont de bonnes équipes qui jouent dans des amphithéâtres intimidants, note Karl Alzner. Mais il y a quelques nouveaux joueurs au sein de cette équipe et j’espère que ça aidera à faire tourner la chance en notre faveur. »

Julien a bien voulu voir le verre à moitié plein samedi soir, mais il exigera assurément des résultats plus concluants au cours de ce séjour à l’étranger. C’est beau la patience, mais il est clair que l’entraîneur ne se contentera pas longtemps de victoires morales.

« Je pense qu’éventuellement, [ce mauvais début de saison] fera de nous une meilleure équipe. Mais il est important de renverser la vapeur plus tôt que tard. »

