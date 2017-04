La série opposant le Canadien de Montréal aux Rangers de New York débute mercredi soir et déjà, on parle de l’incident Chris Kreider de 2014.

Premièrement, cette collision n’a aucune incidence sur la série de cette année car je suis encore persuadé que Kreider n’avait pas intentionnellement frappé Carey Price à l'époque. Kreider se dirigeait seul vers le filet de Price et avait une chance de marquer. Pourquoi aurait-il voulu laisser aller la rondelle pour entrer en collision avec Price?

Il ne faut pas sous-estimer les Rangers

En perte d’équilibre après avoir été accroché, Kreider a choisi de de se protéger avant de se soucier de Price. Tous les joueurs auraient fait la même chose. Il vaut mieux entrer dans le filet ou le poteau les pieds devants plutôt que tête première. C’était malheureux car Price s’est blessé sur la séquence, mais neuf fois sur 10, il ne se passe rien et on oublie vite. Les joueurs le disent depuis plusieurs jours, ils ne pensent même pas à cet incident et ils ne devraient pas y penser car l’enjeu est beaucoup plus gros qu’une revanche envers l’ailier des Rangers.

Croyez-moi, Kreider et les autres joueurs ne font rien de pire que ce que les Gallagher, Shaw, King et autres font pour avoir du succès, c’est-à-dire foncer au filet. Les entraineurs le répètent sans cesse et c’est de cette façon que le hockey est joué de nos jours.

Ce « supposé » enjeu maintenant de côté, passons aux vraies analyses des forces en présence.

Gardiens

Cette série mettra en vedette deux des meilleurs gardiens de but de la LNH en Carey Price et Henrik Lundqvist. Les deux cerbères ont été des gardiens dominants depuis plusieurs saisons et subissent beaucoup de pression afin de gagner la coupe Stanley et être reconnu à leur juste valeur. C’est un peu injuste car un gardien ne peut pas marquer de but pour faire gagner son équipe. Pour gagner la coupe, ça prend un bon gardien, mais ça prend avant tout une bonne équipe qui excelle au bon moment et... un peu de chance. Les deux gardiens ont connu quelque peu de difficulté cette saison, mais Price est revenu en force depuis l’arrivée de Claude Julien à la barre de l’équipe. Lundqvist a connu un début si difficile qu'Antti Raanta a même commencé à obtenir plus de départs. Lundqvist s’est toutefois repris par la suite même s’il n’a pas gagné beaucoup lors de ses derniers matchs. Il est cependant un gardien d’expérience qui en a vu d’autres passer. Ceci étant dit, Price est encore le meilleur gardien de la planète. C'est sans compter qu’il joue extrêmement bien face au Rangers, ce qui n'est pas le cas de Lundqvist face au Canadien.

Avantage : Price

Défenseurs

Je vous dirais que c’est dans cette facette du jeu qu’il ya le plus d’équilibre entre les deux formations. L’ajout de Shea Weber pour Montréal a grandement contribué à stabiliser la défense du CH, bien qu'il soit moins flamboyant que P.K. Subban. Ce dernier avait l’habitude de se lever en séries, mais le calme, l’expérience et le leadership de Weber feront le plus grand bien à l’équipe. Andrei Markov nous démontre encore une fois qu’il vieillit bien et il continue de jouer à un niveau très élevé. Tous les matchs qu’il a manqués cette saison à cause de sa blessure vont peut-être s’avérer une bonne chose pour lui, car il semble plus reposé et plus performant qu’il ne l’était lors des dernières fins de saison. Jordie Benn et Jeff Petry complètent le top-4 pour le CH, mais ça reste quand même mince par la suite. Du côté des Rangers. Ryan McDonagh revient au jeu, mais est-ce qu’il sera ralenti par sa blessure? Marc Staal et Dan Girardi sont des défenseurs de premier plan qui jouissent d’une grande expérience des séries, mais ils ne sont pas non plus les plus rapides. Disons que les deux défenses ont leurs forces respectives, mais ils ont aussi quelques points d’interrogation.

Avantage : Égal

Attaquants

Cette série opposera deux équipes qui misent sur leur rapidité pour marquer des buts et déranger l’adversaire. Les Rangers ont entamé la saison en marquant à profusion pour ensuite ralentir quelque peu. Cependant, malgré leur redoutable offensive, Mats Zuccarello est le premier marqueur avec seulement 59 points. Plusieurs peuvent penser que ceci est bon pour le CH car ils ont une bonne défense et Price, mais je crois que c’est encore plus dangereux car on ne peut pas s’attarder à seulement deux ou trois joueurs. Les Rangers produisent par comité et c’est encore plus difficile à défendre car chacun des trios peut contribuer offensivement. La profondeur offensive des Rangers sera un excellent défi pour le Tricolore. Pour Montréal, l’attaque a été très inconstante cette saison et elle dépend énormément du premier trio d'Alexander Radulov, Phillip Danault et Max Pacioretty. Ce qui est encourageant, c'est qu'Artturi Lekhonen et Paul Byron ont apporté des contributions offensives auxquelles personne ne s’attendait en début de saison. Cependant, pour avoir une chance de l’emporter, Alex Galchyenuk devra être en mesure de contribuer. Il débutera les séries sur le quatrième trio et pour être honnête, il le mérite. Nous connaissons tous son talent indéniable, mais son effort et son intensité laissent à désirer. Il a obtenu toutes les chances possibles de se faire valoir, autant à l’aile qu’au centre et c’est maintenant à lui de se prendre en main pour mériter son temps de glace. Les performances de Galchyenuk auront selon moi un gros impact sur l’allure de cette série.

Avantage : Rangers

Cette série est probablement la plus difficile à déterminer en première ronde dans l’Est, mais en raison de la présence du meilleur gardien dans le camp du CH ainsi que des performances irréprochables de ce dernier face aux Rangers, je prédis une victoire du Canadien en six matchs.