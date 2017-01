MONTRÉAL – Le défi était de taille pour le retour du Canadien devant ses partisans à la suite de sept parties en territoires ennemis et les hommes de Michel Therrien ont justement subi un premier revers en temps régulier en sept matchs.

Les protégés de Barry Trotz ont neutralisé le Canadien – qui n’était pas à son mieux - pendant la majorité de la rencontre pour l’emporter au compte de 4 à 1 au Centre Bell.

Ovechkin rejoint le Rocket

Ce n’est pas une consolation pour les partisans du Tricolore, mais Alex Ovechkin a profité de sa visite à Montréal pour rejoindre Maurice Richard au 29e rang des buteurs de l’histoire de la LNH avec son 544e en carrière. Il a dû patienter tard en troisième période pour y arriver, mais il a également enregistré deux mentions d’aide si bien que son compteur affiche 999 points en 879 parties!

Le Tricolore et ses partisans croyaient bien être en mesure d’arracher un point dans un septième match consécutif quand Tomas Plekanec a touché la cible à 7:18 de la troisième période. Il a ainsi stoppé à 169 minutes et 12 secondes la séquence de Braden Holtby sans accorder de but.

Plekanec n’a pas volé ce deuxième but en 15 matchs puisqu’il a connu une forte soirée auprès de Paul Byron et Artturi Lehkonen. De plus, le Tchèque avait raté un but sur un plateau d’argent plus tôt dans la soirée.

La fatigue a-t-elle joué un rôle?

Cependant, les Capitals ont freiné cet élan seulement 18 secondes plus tard quand Evgeny Kuznetsov a servi non pas une tasse, mais un bol de café à Jeff Petry pour ensuite marquer le but victorieux.

« Le but a créé une petite étincelle, mais ils ont répliqué sans tarder. Ils méritent probablement la victoire », a admis Plekanec.

« Ils ont répliqué tout de suite après et ça enlève un peu de souffle, mais on devait trouver le moyen de poursuivre la partie », a relevé le capitaine Max Pacioretty.

Si Byron était de retour pour cette partie, le Canadien était encore privé de plusieurs gros morceaux comme Alex Galchenyuk et Andrei Markov. Cette fois, leur présence aurait été nécessaire pour sauver la mise dans cette représentation plus ardue.

« Premièrement, les Capitals sont une bonne équipe qui n’accorde pas beaucoup de buts et de chances de marquer. Ils sont très solides défensivement. En même temps, on n’a pas connu un bon match. Je trouvais qu’on n’était pas alertes physiquement et mentalement », a décrit Therrien.

« On n'a pas connu un bon match »

« On a commencé au ralenti et ça leur a donné de l’essence », a reconnu Petry qui s’en voulait pour sa gaffe coûteuse.

Brett Connolly a réduit les espoirs des spectateurs en inscrivant le troisième de sa troupe. Nicklas Backstrom a marqué le premier but des siens durant la période initiale en sautant rapidement sur un retour de lancer d’Ovechkin.

Les visiteurs ont donc savouré un sixième gain d’affilée tandis que la séquence victorieuse du CH s’est arrêtée à trois matchs. À plusieurs égards, cet affrontement laisse croire que les Capitals ont rendu la pareille au Canadien qui avait gagné 2-1 à Washington, le 17 décembre.

Ce résultat a été provoqué notamment par Holtby qui traverse une impressionnante séquence. Le gardien a failli accomplir un troisième blanchissage consécutif.

Rendez-vous raté pour le Canadien

Il faut dire que les Capitals représentent l’équipe qui concède le moins de buts dans la LNH cette saison. Ce succès s’est poursuivi contre le Canadien qui a raté quelques occasions intéressantes.

En effet, le scénario aurait pu emprunter une tangente différente. Les hommes de Michel Therrien n’ont pas su profiter de deux déploiements du jeu de puissance tôt au dernier tiers. Shea Weber a manqué de veine en frappant le poteau.

Alexander Radulov a également manqué de finition deux fois plutôt qu’une durant la même présence préalablement dans la partie. Bobby Farnham a aussi frappé à la porte de belle manière, mais la petite peste s’est butée à Holtby.

Par conséquent, les Capitals affichent un superbe dossier de 11-0-2 à leurs 13 prestations les plus récentes dans l’amphithéâtre montréalais.

Ce match constituait le retour de Lars Eller à Montréal qui est timide offensivement à ses débuts avec les Caps. Le Danois a connu de petits segments concluants, mais il ne s’est pas démarqué sous quelques faibles huées à son attention.

Le 8 décembre dernier, le Canadien avait été en mesure de triompher au compte de 5 à 2, face aux Devils, au Centre Bell, à la suite d’un voyage de cinq matchs. Il s’agit de la partie pendant laquelle Price s’est vengé sur Kyle Palmieri qui était venu en contact avec lui.

Dès mercredi, l’organisation montréalaise reprendra le collier à l’étranger face aux Jets avant de croiser le fer, le lendemain face au Wild au Minnesota. Ce n’est pas étonnant de constater que le Canadien a annulé son entraînement prévu mardi.

« Il faut oublier ce match et repartir à neuf. C'est aussi simple que ça, il n’y a pas mille recettes », a conclu l'entraîneur du Canadien.