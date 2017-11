Pour un deuxième match d’affilée, l’attaque du Canadien a replongé dans sa timidité du début de la saison, mais elle a trouvé le moyen de niveler le pointage en troisième période pour ensuite arracher le gain en prolongation.

C’est nul autre que Max Pacioretty qui a procuré cette victoire de 2 à 1 au Tricolore face aux Sabres de Buffalo. Le numéro 67 a profité d’un bâton brisé de Nathan Beaulieu et d’une habile remise de Phillip Danault pour déjouer Chad Johnson à 3:08 de la période supplémentaire.

Pacioretty n’est pas souvent épargné par les critiques, mais il se classe au premier rang avec Alexander Ovechkin pour le nombre de buts gagnants, avec 37 chacun, depuis les cinq dernières saisons.

« C’est vraiment un gros but de Max, ce n’était pas notre meilleure partie, mais on a réussi à aller chercher les deux points », a convenu Danault.

« Il y a beaucoup d’émotions parce qu’on savait que c’était un match très important pour nous. Ça nous permet de continuer à remonter au classement. Je sais que la saison est encore jeune, mais tous les points sont cruciaux avec tous ceux échappés en début de calendrier », a admis Pacioretty.

Le capitaine a bien raison puisque Montréal se situe à trois points de l’échelon donnant accès aux éliminatoires au lieu de chuter à l’avant-dernier rang dans l’Est.

De retour au jeu, Jonathan Drouin a aidé son club à freiner une séquence de 137 minutes 30 secondes sans marquer en créant l’égalité tôt en troisième période. Andrew Shaw a fait dévier son lancer durant un jeu de puissance.

Blanchi à sa sortie précédente face au Wild du Minnesota, le CH a peiné à générer de l’attaque avant le début du dernier engagement. Pourtant, ce sont les Sabres qui avaient joué la veille. Le gardien réserviste Chad Johnson s’est tout de même illustré face à Paul Byron et Alex Galchenyuk en échappée.

Chose certaine, le Canadien n’a pas employé la vieille stratégie de Muhammad Ali visant à épuiser son adversaire d’abord pour exploser ensuite.

« Non, ce n’était pas une stratégie. Si j’avais une stratégie comme celle-là, je ne resterais pas ici longtemps », a répondu Claude Julien en riant.

« J’étais déçu qu’on connaisse un mauvais départ. On était un peu à plat pendant les deux premières périodes et c’était inquiétant.

Le Canadien en doit encore une à Charlie Lindgren

« Mais, au moins, on a réussi à jouer beaucoup mieux en troisième pour gagner le match. Ce n’est pas toujours beau. J’étais le premier à dire qu’on avait joué un match assez bien contre le Wild, mais on a perdu. Cette fois, je ne peux pas dire que je suis extrêmement content parce qu’on peut jouer mieux, mais il faut prendre les victoires dans cette ligue, elles sont difficiles à obtenir », a poursuivi l’entraîneur.

En dépit du résultat final, le Canadien n’est pas parvenu à marquer plus de deux buts pour la 10e fois de la saison.

Vous vous en doutez par le score final, mais Charlie Lindgren a encore une fois été solide devant sa cage. Il a stoppé de nombreuses menaces des visiteurs (sur un total de 35 lancers) et il s’est notamment dressé face à Evander Kane à plus d’une occasion.

L’Américain, dont les parents étaient présents au Centre Bell, n’a cédé qu’une fois face à Ryan O’Reilly en fin de première période sur une séquence étrange durant un avantage numérique. Pour que ce soit clair, disons que c’était le vrai bordel autour de son filet et O’Reilly a hérité d’une cage ouverte pour marquer.

« Quand tu finis une mauvaise période et tu sais que le pointage n’est que de 1-0 parce que ton gardien a tenu le fort, ça aide énormément. On se devait de mieux jouer pour lui », a mentionné Pacioretty.

« C'était inquiétant, mais on a trouvé le moyen de gagner »

Quant à parler des gardiens, le Canadien a annoncé pendant l’affrontement qu’Al Montoya a subi une commotion cérébrale à son dernier départ face aux Jets de Winnipeg. Il avait été atteint en plein masque par un lancer de Dustin Byfuglien. Puisque Carey Price est toujours blessé, c’est Zachary Fucale qui a été rappelé pour agir comme adjoint.

Tout comme Drouin, Shea Weber a renoué avec l’action et il n’a pas chômé. L’imposant droitier a été le joueur le plus utilisé par plus de cinq minutes (28 :22 pour Weber contre 23 :20 pour Karl Alzner).

« Ils sont très importants pour notre équipe. On a un peu été pris par surprise quand ils ont raté le dernier match. On l’a su que très peu de temps avant la partie. Ça peut affecter la préparation considérant leur valeur. On est une bien meilleure équipe avec eux », a réagi Pacioretty.

« Il ne s’est pas passé grand-chose offensivement avant la troisième période. Il manquait de cohésion. C’est le départ qu’on a connu, mais on l’oublie un peu puisque Max a compté en prolongation. On pourra en reparler avant le prochain match », a confié Drouin qui se sentait très bien selon ses dires.

Josh Gorges, qui ne participe pas à tous les matchs des Sabres, était de la formation et il ne voulait pas passer inaperçu. Après avoir accueilli Brendan Gallagher avec une mise en échec sans avertissement, il a accepté de jeter les gants face à Jordie Benn. Les deux pugilistes ont été fidèles à leur style en ne lésinant pas sur les efforts.

Il s’agissait du troisième match d’une séquence de six à domicile pour le Tricolore. Ensuite, les Blue Jackets mardi, les Coyotes jeudi et les Maple Leafs samedi rendront visite au clan montréalais.

Pour la 10e fois, Pacioretty joue les héros en prolongation

O'Reilly ouvre la marque en fin de 1re