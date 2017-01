La situation s'empire chez le Canadien avec la perte pour au moins huit semaines de Brendan Gallagher. C'est un autre morceau important qui tombe au combat, mais jusqu'ici, l'équipe s'en est bien tiré, il faut bien l'admettre.

Des jeunes joueurs sont montés et ceux qui ont habituellement moins de temps de glace ont eu la chance de montrer ce dont ils sont capables. Ils permettent à l'équipe d'acheter du temps en attendant le retour des réguliers. C'est le seul point positif de la situation.

Le Canadien survit quand même assez bien à l'hécatombe qui l'afflige et l'une des raisons pour lesquelles ça va bien, c'est le leadership. Il n'y a pas le sens du découragement comme on a pu le voir l'an dernier. Michel Therrien ne cesse de répéter que l'éthique de travail est bien ancrée chez les joueurs, qui sont dédiés totalement à la structure de jeu préconisé. Quand les joueurs acceptent de jouer selon la structure en place, le club est moins dépendant de ses blessés. Avec une structure bien en place, ça facilite la transition pour les nouveaux joueurs.

Évidemment à long terme, ça devient une situation qui est difficile, mais jusqu'à présent, les amateurs ne peuvent qu'être satisfaits de la façon dont s'en tire le Canadien. Tant que Carey Price sera Carey Price, le Canadien aura de bonnes chances de s'en sortir. La présence d'un joueur comme Shea Weber ajoute beaucoup dans les circonstances aussi. Le capitaine Max Pacioretty semble avoir l'occasion d'exercer son leadership, qui a été critiqué l'an dernier. Il semble prendre les choses en main et tout cela est à son honneur. J'imagine que l'adversité de l'an dernier l'aide cette saison.

Je sais que la direction a demandé à l'attaquant Alex Galchenyuk et au défenseur Andrei Markov de rejoindre le club à Toronto. Si leur retour avec l'équipe n'est pas un geste pour précipiter leur retour au jeu, c'est une très bonne nouvelle. Malgré tout ce que traverse le Canadien, le club va bien et dans les circonstances, je ne serais pas prêt à les ramener trop vite. Je ne risquerais pas leur santé à court, moyen ou long terme. Il faut être certain qu'ils seront à 100% de leur forme quand ils reviendront au jeu. Le Canadien n'est pas engagé dans un sprint final pour une place en séries alors je serais prêt à sacrifier un peu de temps encore pour eux.

Les blessures vont faire en sorte que Nikita Scherbak disputera un premier match dans la LNH samedi contre les Maple Leafs à Toronto. J'ai hâte de le voir à l'oeuvre. Il n'a pas encore eu une vraie chance de montrer ce qu'il pouvait faire. Aux yeux de plusieurs, il n'avait pas encore mérité cette chance avec le Canadien. Le malheur des uns fait le bonheur des autres et c'est lui qui est là présentement. À lui de saisir sa chance, de prouver qu'il a corrigé le tir et que les critiques formulées à son égard sont chose du passé.

La déception d'Équipe Canada junior

C'est une défaite crève-coeur que les jeunes d'Équipe Canada junior ont encaissé jeudi au Centre Bell devant les Américains au Championnat mondial. Je n'ai pas eu la chance de discuter de vive voix avec mon neveu Julien, mais nous avons échangé quelques messages textes. Je tenais à l'encourager.

Malgré la défaite, je suis content de la façon avec laquelle il a conclu son aventure. Il a connu des moments difficiles, étant incapable au début du tournoi de trouver le fond du filet. Pour un marqueur naturel, ce n'est pas évident. Je suis très fier de sa performance et de son effort sous les couleurs du Canada. Je suis fier des autres Québécois aussi.

J'ai vécu la même expérience que lui à la différence que j'ai eu la chance de gagner la médaille d'or en 1995. C'est évident que Julien va trainer cette déception d'avoir échappé l'or pendant un bout de temps, mais un jour avec le recul, il sera très fier de son parcours.

Ce n'est pas le fait d'avoir gagné ou non qui va l'empêcher de jouer dans la LNH, mais moi je me souviens d'avoir gagné énormément en confiance en jouant avec les meilleurs. J'avais connu un bon tournoi et il m'a amené à un autre niveau dans ma façon de jouer, dans mon attitude et dans mon caractère. De jouer sous une pression différente que dans la LHJMQ avait modifiée mon approche. Je garde d'excellents souvenirs de cette aventure et je dois dire que ce tournoi avait été très bénéfique pour moi. J'ai gagné beaucoup de maturité malheureusement, les situations de grandes pressions ont été peu nombreuses durant ma carrière dans la LNH puisque je n'ai participé aux séries que deux fois!

Se retrouver avec l'Équipe nationale est vraiment différent que de jouer avec un club junior au pays parce qu'on se retrouve qu'avec d'excellents joueurs. De plus, il faut accepter un rôle que tu ne joues pas nécessairement avec ton club habituel. Tu apprends à te sacrifier pour le bien de l'équipe. Tous ceux qui sont avec ECJ sont premiers compteurs ou presque de leur équipe respective. Là, on demande aux joueurs d'évoluer en infériorité numérique ou d'être plus défensif pour affronter le premier trio ennemi. Même chose sur les jeux de puissance où il n'y a pas de place pour tout le monde. Un joueur doit être capable de mettre son ego de côté pour le bien de l'équipe. Cette expérience fait grandir un athlète.

*propos recueillis par Robert Latendresse