Al Montoya méritait cette prolongation de contrat. Il a démontré qu'il était un joueur d'équipe, un leader et un bon réserviste. Sa présence est rassurante pour le Canadien et pour Carey Price. Comme vétéran, il est capable d'affronter les situations plus difficiles comme celle de la raclée de 10-0 à Columbus. Ça n'a pas été facile pour lui, mais il a bien joué par la suite. Être le numéro deux dans la LNH n'est pas un rôle évident.

De plus, cette signature permet à Marc Bergevin de régler son problème de gardien en vue du repêchage de l'expansion pour l'équipe de Las Vegas, mais je ne crois pas que le Canadien va le perdre.

Montoya a ravi la place à Mike Condon au camp d'entraînement. J'aimais beaucoup Condon qui est plus jeune que Montoya. Condon peut peut-être toujours espérer devenir un gardien numéro un, mais je crois que le Canadien voulait un gardien avec plus de millage dans le corps. Dans les circonstances, un vétéran était préférable pour épauler Price.

J'espère que Condon aura sa chance à Ottawa. C'est le type de gardien que j'aime avec une grande stature et qui apprenait bien. De toute évidence, Montoya était mieux aux yeux du Canadien.

Je ne sais pas si la signature de Montoya signifie la fin de Zachary Fucale dans l'organisation. Qu'il soit dans la LAH ou dans la ECHL, il doit jouer souvent et recevoir beaucoup de tirs. Avec le Beast de Brampton, il a gagné 12 de ses 18 matchs jusqu'ici. C'est toutefois évident que la signature de Montoya retarde son arrivée avec le grand club et les choses deviennent encore plus difficiles, il ne faut pas se le cacher. Si Fucale avait brûlé la Ligue américaine, c'est lui qui sera l'adjoint à Price à Montréal.

À un certain moment, son agent va demander à Bergevin d'échanger Fucale dans une autre organisation. Je lui souhaite un nouveau départ ailleurs.

Après Montoya, Alexander Radulov pourrait être le prochain à négocier avec le Canadien. En début de saison, Bergevin avait répondu à l'une de mes questions à l'Antichambre en déclarant qu'il souhaitait qu'à un moment donné, Radulov vienne frapper à sa porte pour réclamer un nouveau contrat en disant qu'il aimait Montréal, le Canadien et la philosophie du club. Je pense que le DG sait quel type de joueur est l'attaquant russe. Pour le public et pour Michel Therrien, Radulov est devenu très important et je suis persuadé qu'on va le traiter en conséquence.

J'imagine que Radulov est un athlète transformé par rapport à ce qu'on savait de lui avant son arrivée. On n'est pas dans le vestiaire pour voir son comportement. Comme observateur extérieur, c'est comme si on voyait l’iceberg, mais pas le dessous. Pour le reste, il nous montre qu'il est un joueur enthousiasme qui travaille fort. Ce sont deux conditions pour être adoré à Montréal. Il remplit son mandat jusqu'ici, mais la direction doit aussi prendre en considération autre chose, c'est-à-dire les futures négociations de contrat de Carey Price, Max Pacioretty, Alex Galchenyuk et Nathan Beaulieu entre autres. En fin de compte, ça pourrait être la masse salariale du club qui dictera l'avenir de Radulov avec le Tricolore.

Un voyage satisfaisant du Canadien

Le Canadien joue bien depuis qu'il a entrepris son voyage de sept matchs à l'étranger. Le club a perdu des parties, mais il a bien joué malgré tout. Même dans la défaite, des points ont été accumulés au classement, ce qui est une belle consolation. Compte tenu du nombre de blessés, les défaites du Canadien sont honorables. Je lui lève mon chapeau.

Contrairement à l'an dernier, on sent que le Canadien est beaucoup plus uni. Les choses se règlent dans le vestiaire et j'aime la façon d'agir du capitaine, qui semble avoir progressé comme leader. Il est toujours présent dans les bons comme les mauvais moments. À mes yeux, il est devenu un capitaine plus que respectable.

L'absence de Subban

Comme amateur de hockey, je suis déçu de voir que P.K. Subban va rater le match contre le Canadien mardi. J'aurais toutefois encore été plus déçu si Shea Weber n'avait pas donné le rendement que l'on voit depuis son arrivée à Montréal.

Si Nashville est heureux avec P.K. et que Montréal est heureux avec Weber, tout le monde est gagnant. J'aurais aimé voir les deux joueurs en uniforme pour les comparer et voir les étincelles que leurs présences auraient provoquées.

Les joueurs et les amateurs doivent être déçus de ce rendez-vous raté. Avec un peu de chance, P.K. sera en uniforme lors du passage des Predators au Centre Bell, le 2 mars.

*propos recueillis par Robert Latendresse