Carey Price défendra la cage des Canadiens, alors que l’équipe disputera son dernier match de la saison régulière devant ses partisans contre le Lightning de Tampa Bay, vendredi soir au Centre Bell.

Déjà assuré du titre de la division Atlantique, le Tricolore tentera de mettre fin aux espoirs du Lightning de participer aux séries éliminatoires. L’équipe floridienne accuse trois points de retard sur les Maple Leafs de Toronto et la dernière place donnant accès aux séries.

Michael McCarron et Andreas Martisen seront de retour dans la formation et évolueront aux côtés de Dwight King sur le quatrième trio à la place de Torrey Mitchell et Brian Flynn.

Rappelé des IceCaps de St. John’s jeudi, le défenseur Brett Lernout disputera une première rencontre cette saison. Il remplacera Alexei Emelin, blessé.

Weber et Benn « seront prêts pour les séries »

Par ailleurs, l'entraîneur-chef Claude Julien s'est fait rassurant quant à la disponibilité des défenseurs Shea Weber et Jordie Benn pour le début de série de premier tour face aux Rangers de New York.

Pacioretty, Danault et Price récompensés

« Les deux seront définitivement prêts pour les séries. Il n'y a aucun doute à ce sujet. D'ailleurs, Benn a déjà recommencé à patiner avec le groupe », a-t-il affirmé.

Il a déjà été déterminé que Weber raterait les deux dernières rencontres du calendrier régulier. Benn, pour sa part, pourrait enfiler l'uniforme pour le dernier duel de la saison, samedi, à Detroit.

Benn s'est absenté lors des quatre dernières parties, et Weber lors des deux dernières.

La marche à suivre pour Emelin est plus nébuleuse, quelques jours après que ce dernier ait quitté la rencontre face aux Sabres de Buffalo.

« Alexei ne jouera pas les deux derniers matchs et une réévaluation de son état de santé sera faite mardi, tout juste avant les séries », s'est limité à dire Julien.

Le Lightning n'a plus droit à l'erreur

Le Lightning doit absolument gagner pour espérer terminer au huitième rang du classement général dans l'Association Est et croiser le fer avec les Capitals de Washington au premier tour. S'il s'incline ce soir, peu importe la manière, le Lightning sera éliminé des séries, deux ans après une participation à la grande finale et un an après avoir atteint la finale de l'Association Est.

Andrei Vasilevskiy sera devant le filet.

À première vue, ça pourrait sembler difficile pour une formation comme le Canadien de se motiver, compte tenu qu'il n'y a aucun enjeu. Mais Julien ne voit pas les choses ainsi.

« C'est un très bon match pour nous ce soir. Tampa va être prêt à jouer et je ne veux pas que mon équipe se laisse aller. Je veux qu'on reste à point. C'est un dernier match devant nos partisans. Je veux que ce soit un bon match. Nous avons une bonne équipe contre nous ce soir, qui garde espoir de participer aux séries. C'est une bonne situation pour notre équipe. »

Formation du Canadien :

Pacioretty-Danault-Radulov;

Byron-Plekanec-Gallagher;

Galchenyuk-Shaw-Lehkonen;

King-McCarron-Martinsen

Markov-Nesterov;

Davidson-Petry;

Beaulieu-Lernout

Price

Montoya