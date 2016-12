Carey Price est un gardien de caractère. Un joueur émotif. Lorsqu'il a lancé son regard assassin vers le banc des siens après avoir été retiré du match de vendredi face aux Sharks, il a démontré qu'il était déçu, autant de lui-même que de ses coéquipiers ou de son entraîneur.

C'est un gagnant et je crois que la façon avec laquelle le Canadien jouait ne lui plaisait pas. Il était sans doute mécontent de sa performance puisqu'il n'a pas fait les arrêts clés comme il est habitué de le faire. Aucun gardien n'aime se faire retirer d'un match, surtout pas relativement tôt dans la rencontre en début de deuxième période.

L'important, c'est qu'il s'est repris de belle façon samedi face aux Capitals. Cet épisode a peut-être même été l'étincelle qui a permis au Canadien d'aller chercher deux gros points au classement à Washington alors que plusieurs observateurs croyaient qu'il serait difficile d'y arriver compte tenu du nombre de blessés chez le Canadien.

Michel Therrien a alors été en mesure d'utiliser Price contre les Caps alors qu'il avait préalablement annoncé Al Montoya comme gardien partant pour ce match. Ce changement est peut-être ce qui a fait la différence dans cette séquence de deux matchs en autant de soirs. Si le Canadien avait perdu, je ne tiendrais pas le même discours, mais il faut conclure que tout ça à tourné en faveur du Tricolore.

Cette controverse a sans doute mené à une discussion dans le vestiaire. Que ce soit Price, Shea Weber ou Max Pacioretty, quelqu'un a peut-être pris la parole dans le vestiaire et l'équipe s'est retroussé les manches et a joué un meilleur match à Washington.

Pas trop souvent!

Cependant, Michel Therrien ne pourrait pas agir de la sorte régulièrement en espérant obtenir le même résultat. Il ne pourrait pas retirer un joueur vedette, en l'occurrence Price, chaque mois pour fouetter ses troupes.

Therrien savait que Price était fâché et il lui a sans doute expliqué sa décision : « Tu retournes devant le filet demain, on va faire une bonne réunion d'équipe et les joueurs vont jouer pour toi. »

Il a lancé les dés et est parvenu à tourner le négatif en positif, mais ce n'est pas quelque chose qui pourrait être répété n'importe quand.

Therrien en mesure de composer avec des blessés

Les blessés s'accumulent et la formation du Canadien en est de plus en plus affectée. Par contre, la grande force de Michel Therrien est sa capacité à jongler avec les joueurs à sa disposition. Il ne peut pas le faire autant lorsque tous les vétérans sont en uniforme. Il doit alors tenter de satisfaire tout le monde et il ne peut pas remanier sa formation autant qu'il souhaiterait le faire.

C'est dans le genre de situation dans laquelle il se retrouve actuellement que Therrien est à son mieux. Il a un contrôle absolu sur son banc et ne doit pas toujours chercher à faire plaisir à certains joueurs.

McCarron excelle dans les limites de ses aptitudes

Michael McCarron s'est plutôt bien débrouillé à ses deux premiers matchs de la saison dans la LNH, vendredi et dimanche. Il s'est surtout illustré vendredi contre les Sharks en obtenant une mention d'aide et en distribuant cinq mises en échec.

Il connaît bien son rôle, celui d'un joueur des deux derniers trios. Un joueur costaud qui doit protéger la rondelle, garder son jeu simple, se positionner devant le filet et compléter ses mises en échec.

À partir du moment où McCarron se sert de son physique imposant, il se fait remarquer et il s'achète du temps.

S'il continue à bien jouer son rôle et qu'il prouve qu'il est capable de progresser dans ce rôle, il forcera les entraîneurs à prendre une décision difficile lorsque les joueurs blessés reviendront au jeu.

De son côté, il n'a pas à se casser la tête. Il doit simplement continuer à faire son travail en jouant son rôle et en demeurant dans les limites de ses aptitudes. C'est exactement ce qu'il a fait lors des deux derniers matchs.

Duels physiques à prévoir

Le Canadien fera face à des formations imposantes cette semaine alors qu'il sera confronté aux Ducks mardi, au Wild jeudi et aux Blue Jackets vendredi.

On doit approcher cette semaine un match à la fois. Les matchs de mardi et jeudi auront lieu au Centre Bell. Le dernier changement devrait être bénéfique pour le Canadien, surtout dans une situation où l'équipe sera privée de quelques joueurs.

Également, il ne faut pas oublié de Carey Price est revenu en force face aux Caps et qu'il peut voler un match à tout moment. Son utilisation lors des matchs de jeudi et vendredi dépendra de quelques facteurs, mais il faut s'attendre à voir Montoya vendredi si Price est d'office jeudi contre le Wild.

*Propos recueillis par Jean-Philippe Daigle

