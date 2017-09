Je dois avouer que je suis un peu déçu du début du camp du Canadien de Montréal. C’est vrai qu’il n’y a que trois matchs de jouer, mais le résultat a été trois défaites. Au-delà du résultat, c’est la façon dont les joueurs se sont présentés qui me dérange.

La manière que certains jeunes joueurs ont joué, que certains vétérans se sont comportés, c’est ça qui est décevant. Il n’y a pas de problème à perdre lors des matchs préparatoires au mois de septembre. Je n’ai rien contre une erreur commise ou des joueurs qui n’ont pas encore parfaitement assimilé le système. C’est normal, c’est le camp d’entraînement. Par contre, de jouer de la manière qu’ils l'ont fait, sans se présenter, ça, c’est décevant.

Lorsque je regarde les sorties de Michael McCarron, Jacob De La Rose et Nikita Scherbak, je trouve ça dommage, car ils ont des postes à prendre. C’est vrai que ce ne sera pas sur un premier trio, mais c’est tout de même un poste dans la Ligue nationale. C’est peut-être leur chance de tasser la virgule sur leur chèque de paie et de jouer dans la LNH, mais on dirait qu’ils ne comprennent pas ça. Je ne suis tout simplement pas capable d’accepter cette situation.

Un vétéran qui gagne cinq millions $ par année est certain de commencer la saison à Montréal, mais qu’un jeune se traîne les pieds, c’est incompréhensible.

Hudon gagne des points

D’un autre côté, on voit Charles Hudon qui dit vouloir donner son maximum à chacune de ses présences. Il semble dans une bulle à part des autres. En ce qui le concerne, j’ai toujours cru qu’il avait le talent pour évoluer dans la LNH et on l’a vu contre les Capitals de Washington, alors qu’il a inscrit un but et qu'il a touché le poteau après une belle manoeuvre.

Dans son cas, il s'agit de le placer dans un rôle où il peut s’exprimer. C’est le cas actuellement en compagnie de Tomas Plekanec et Artturi Lehkonen. Je pense qu’Hudon profite de sa chance et il est en train de brouiller les cartes. Je suis d’avis que s’il continue ainsi, il n’évoluera pas sur le troisième trio du Canadien, mais peut-être même sur le deuxième. Jusqu’à maintenant il y a eu le trio de Jonathan Drouin et celui de Plekanec qui a été très bon, donc on peut le voir ainsi. Il reste encore des matchs préparatoires à disputer avant la saison, mais ils sont bien positionnés pour amorcer la saison comme deuxième unité.

Si à l’attaque, Hudon se démarque chez les jeunes joueurs, à la défense, j’ai bien aimé le travail de Victor Mete. On voit qu’il est intelligent sur la patinoire, qu’il est calme en possession de la rondelle et qu’il a beaucoup de talent.

Des affinités à développer

Chez les vétérans, je ne peux rien reprocher à Phillip Danault et à Brendan Gallagher jusqu’à maintenant, alors que les deux attaquants travaillent sans arrêt. On ne peut pas critiquer leur éthique de travail. Alex Galchenyuk ne semble pas, pour l’instant, être en mesure de compléter ce trio. C’est vrai qu’ils n’ont pas produit en tant qu'unité et ça les agace sûrement.

On a eu droit à une bonne première impression de Jonathan Drouin dans l'uniforme du Tricolore. On a pu voir que c’est un joueur très talentueux. Il s’agit qu’il trouve des affinités avec Max Pacioretty, mais il faut leur laisser du temps. Je ne suis pas du tout inquiet dans le cas de Drouin et je suis persuadé qu’il va remplir son mandat.

« Ce n'est certainement pas la panique »

Le point d’interrogation sur cette unité demeure Ales Hemsky. Est-ce qu’il saura tenir le coup sur le premier trio pour toute une saison ? Il a besoin d’évoluer dans un rôle offensif et dans le moment, il fait bien. On a vu la belle passe qu’il a servie à Pacioretty sur son but contre les Capitals. Ce sont des petits points qui jouent en sa faveur. Je suis persuadé que les entraîneurs vont éventuellement lui demander d’être un peu plus conscient de son jeu défensif au fur et à mesure que le camp va avancer, mais je ne suis nullement inquiet par ce trio. Il faudra voir si Hemsky pourra éviter les blessures en cours de saison.

Dans le cas de Carey Price, c’est certain qu’il y a des discussions avec Stéphane Waite afin de savoir ce dont il a besoin afin d’être prêt pour la saison. C’est peut-être Price qui a suggéré au début du camp qu’il voulait être devant le filet pour une moitié de match et disputer la rencontre en son entièreté le lendemain comme il l’a fait cette semaine contre les Capitals de Washington et les Devils du New Jersey. Il ne devrait donc pas voir d’action contre les Sénateurs d’Ottawa.

C’est un professionnel et il sait ce qu’il a besoin d'accomplir avant le début de la campagne. Je pense qu’on pourrait s’attendre cette année à voir Price disputer deux matchs en autant de soirs, ce qu’on ne voyait pas par les années passées. Il faut se souvenir que l’an dernier, il revenait d’une blessure sérieuse à un genou et il avait disputé la Coupe du monde. S’il pouvait jouer les 82 matchs, ce serait l’idéal, mais ce n’est pas le cas, donc il faudra surveiller son utilisation. Il sait comment se préparer en vue des choses sérieuses : le début de la saison.

Mon souhait avant la saison

À partir de maintenant, je souhaite que des joueurs ajustent leur réveil-matin et qu’ils offrent leur plein rendement. J’aimerais bien qu’il y ait de bonnes bagarres pour des postes et que Claude Julien soit forcé de dire après un match que cinq ou six joueurs bataillent pour des postes sur les deux derniers trios. Pour le moment, il doit avoir de la difficulté à trouver un ou deux joueurs pour lui compliquer la tâche.

J’ai toujours pensé qu’un camp d’entraînement, c’est comme une saison. Les joueurs ont en plus le droit de commettre des erreurs, car ils n’ont pas encore la fraction de seconde qu’ils ont développée en saison régulière. Ils peuvent par contre encore bien se préparer, patiner et travailler. Si ça continue de la sorte, certains risquent de se réveiller trop tard du côté de Laval.

*Propos recueillis par Maxime Tousignant