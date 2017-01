Le Canadien est de retour de son plus long voyage de la saison avec le vent dans les voiles.

Le Tricolore a récolté 10 points sur une possibilité de 14 et retrouvera ses partisans ce soir, alors qu’il recevra la visite des Capitals de Washington. La rencontre sera télédiffusée sur les ondes de RDS à compter de 18 h 30 avec l’émission d’avant-match présentée par l’équipe de Hockey 360.

Michel Therrien a confirmé que l'attaquant Paul Byron reprendra sa place au sein de la formation. Daniel Carr sera laissé de côté.

Byron, qui s'est entraîné lundi matin à Brossard, a raté la rencontre de samedi après avoir été victime d'une sévère mise en échec de Patrick Sharp, des Stars de Dallas, mercredi dernier.

Interrogé sur le geste de Sharp, Byron n'en tenait pas rigueur à son rival.

« J'ai revu la mise en échec une couple de fois, et c'était un jeu de hockey. Je l'ai vu à la dernière minute et c'était une bonne mise en échec, comme on en voit souvent au hockey », a décrit Byron.

Celui-ci n'a pas voulu préciser, par ailleurs, s'il avait dû se soumettre au protocole lié aux commotions cérébrales.

Les échos de l'entraînement du CH

« Je ne peux pas parler de cela. J'ai subi une blessure au corps », s'est contenté de dire Byron.

Les Glorieux ont remporté leurs 3 dernières rencontres et occupent le premier rang de la division Atlantique avec 56 points, un de plus que les Capitals, qui ont quant à eux gagné leurs 5 derniers matchs. Les Capitals pointent en première position des équipes repêchées.

Des retours imminents

Après un lent début de saison, le capitaine du Canadien Max Pacioretty s’est ressaisi avec une récolte de 14 buts et 5 passes à ses 16 dernières rencontres. Il est le meilleur pointeur du club avec 34 points et a inscrit 6 buts vainqueurs depuis le début de la saison.

Même s'ils sont tout près d'un retour au jeu, Michel Therrien a indiqué qu'il faudra s'armer de patience avant de voir Alex Galchenyuk, Andrew Shaw et Andrei Markov dans la formation. Galchenyuk et Markov avaient rejoint l’équipe vendredi à Toronto.

« Ils doivent rencontrer les médecins ce soir. Je n'ai pas de réponse, plutôt que de vous dire n'importe quoi. »