Le Canadien de Montréal renoue avec ses partisans ce soir à l'occasion de la visite des Panthers de la Floride. Même si la saison est encore jeune, le temps commence à presser pour les troupiers de Claude Julien. La rencontre est présentée à RDS dès 18h30 avec l'émission d'avant-match Hockey 360.

Le Tricolore retourne chez lui en traversant le pire début de saison depuis 1941-42, avec seulement trois points en huit rencontres. Le vent des partisans qui lui souffle dans le dos pourrait avoir un effet bénéfique sur le retour sur la bonne voie du Canadien.

Le Canadien (1-6-1) est dernier de l'Association de l'Est et avant-dernier dans la LNH. Seuls les Coyotes de l'Arizona, toujours à la recherche d'une première victoire, ont fait pire.

Dans le but de redynamiser ses hommes, Julien a décidé de remanier ses trios lundi à l'entraînement. Il a officiellement séparé Max Pacioretty de Jonathan Drouin, et ce dernier s'est retrouvé au centre d'un trio que complétaient Paul Byron et Artturi Lehkonen. Quant à Pacioretty, il s'est entraîné à la gauche de Phillip Danault et d'Andrew Shaw.

Charles Hudon, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher ont été réunis tandis qu'Alex Galchenyuk s'est retrouvé à gauche de Michael McCarron et de Nikita Scherbak, rappelés du Rocket de Laval dimanche.

Julien a également joué avec ses tandems défensifs et placé Jeff Petry auprès de Brandon Davidson tandis que Karl Alzner s'est retrouvé en compagnie de Jordie Benn. Shea Weber et Victor Mete sont demeurés ensemble et Joe Morrow a glissé au septième rang dans la hiérarchie de l'équipe à la ligne bleue.

Carey Price sera le gardien du Canadien.

Chez les Panthers, James Reimer sera devant le filet. Roberto Luongo souffre d'une blessure à la main droite.

Après les Panthers, les Montréalais accueilleront Kings de Los Angeles, jeudi, et les Rangers de New York, samedi. Trois victoires cette semaine pourraient redonner du tonus à une formation fragile. Dès la semaine prochaine, le Canadien disputera quatre rencontres en sept soirs, à Ottawa, au Minnesota, à Winnipeg et à Chicago, entre le 30 octobre et le 5 novembre.

De nouvelles combinaisons à l'essai contre les Panthers

Formation du Canadien à l'entraînement lundi :

Byron-Drouin-Lehkonen

Pacioretty-Danault-Shaw

Hudon-Plekanec-Gallagher

Galchenyuk-McCarron-Scherbak

Mete-Weber

Alzner-Benn

Davidson-Petry

Morrow

Price

Montoya

Formation des Panthers :

Huberdeau-Barkov-Dadonov

McGinn-Trocheck-Vrbata

Brickley-Malgin-Bjugstad

Haley-MacKenzie-Tippett

Yandle-Ekblad

Matheson-Pysyk

Weegar-McCoshen

Reimer

Sateri

