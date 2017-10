OTTAWA – Claude Julien n’a pas voulu justifier le choix de l’organisation, mais ses adjoints et lui ont déterminé qu’Al Montoya méritait d’affronter les Sénateurs d’Ottawa, lundi soir, au Centre Canadian Tire.

Carey Price obtiendra donc une soirée de congé alors que le Canadien entame une semaine de quatre rencontres sur des patinoires adverses contre les Sens, le Wild, les Jets et les Blackhawks.



« C’est une décision de hockey, c’est tout simplement ça. Je ne pense pas que je doive toujours expliquer nos décisions avec des raisons. On a pris la décision en groupe », a commenté Julien.

L’annonce impliquait de savoir si l’état-major a penché de ce côté en raison des performances moins convaincantes de Price jusqu’ici. Julien a infirmé cette possibilité.

« Je viens juste de répondre à la question. Ce n’est aucunement en raison de ça. On a décidé d’aller dans ce sens en groupe et il (Montoya) le mérite quand même », a ajouté l’entraîneur.

En anglais, le pilote du Canadien a souligné le fait que Price a été occupé dans les derniers jours.

« Ce n'est pas une décision contre Carey »

« Il a joué trois matchs en cinq jours. Il faut prendre des décisions et ce n’est jamais facile, mais on a un gardien qui a réussi une bonne performance à Los Angeles et on a besoin des deux gardiens pour nous gagner des matchs », a relevé Julien.

Force est d'admettre que la décision demeure intrigante puisque le prochain match du Canadien n'aura lieu que jeudi. Normalement, Price et Montoya devraient partager les deux rencontres du week-end. Ainsi, Price se limiterait à deux départs sur quatre.

La victoire acquise, samedi soir, face aux Rangers de New York n’a pas été parfaite. Cependant, le Canadien veut s’assurer de récolter tous les petits bénéfices de celles-ci.

« On a enfin connu le départ souhaité et je retiens aussi le caractère démontré plus tard dans la partie pour filer avec la victoire. Ce sont des moments qui peuvent devenir importants pour la suite des choses », a témoigné Brendan Gallagher.

Le petit attaquant se situe au troisième rang des pointeurs du Tricolore avec une récolte de trois buts et trois mentions d’aide en 11 matchs. Julien se réjouit des signes encourageants remarqués dans son rendement comme il a pu le faire avec Andrew Shaw.

« Il retrouve son jeu qui a fait de lui un bon joueur de hockey. C’est la confiance qui revient chez eux. Ça nous aide à commencer à gagner des matchs », a convenu l’entraîneur.

Exploiter la vitesse de Dzingel

Les échos de l'entrainement du CH et des Sens

Le Canadien (3-7-1) croisera donc le fer avec les Sénateurs (5-1-5) qui ont trouvé le moyen de récolter au moins un point dans dix de leurs onze premières sorties en 2017-2018.

La troupe de Guy Boucher a réussi ce départ canon malgré plusieurs blessures. Erik Karlsson a notamment manqué cinq parties contre trois pour Bobby Ryan et Zack Smith tandis que Kyle Turris en ratera une troisième.

Du côté défensif, Mark Borowiecki, incommodé par un virus, devra céder sa place dans la formation.

C’est donc dire que les Sens doivent composer avec plusieurs changements du côté offensif. Parmi ceux-ci, Ryan Dzingel hérite à l’occasion d’une chance de se faire valoir sur le premier trio auprès de Derick Brassard et Mark Stone.

Puisque Dzingel est reconnu comme un patineur très rapide, Brassard souhaite utiliser cet atout au maximum.

« Dzingel patine très bien donc Stone et moi, on doit s’ajuster à ça. Il faut l’aider à utiliser sa vitesse. Quand il fait ça, c’est là qu’il est à son meilleur. Je ne sais pas si on va jouer contre (Shea) Weber et (Victor) Mete, mais c’est sûr qu'on va essayer d’exploiter ça le plus possible », a lancé Brassard.



Le joueur de Sénateurs a tenu à modifier sa déclaration initiale qui laissait croire que le plan était d'exploiter le côté de Weber.

Boucher a profité de son point de presse pour préciser qu’il allait employer contre le Canadien une formation avec onze attaquants et sept défenseurs, une formule qu’il affectionne depuis longtemps.

Formation du Canadien à l’entraînement :

Lehkonen-Drouin-Byron

Pacioretty-Danault-Shaw

Hudon-Plekanec-Gallagher

Galchenyuk-McCarron-Mitchell

Mete-Weber

Alzner-Benn

Davidson-Petry

Montoya

Price