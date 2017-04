Alexei Emelin devrait effectuer un retour au jeu lors du 5e match de la série entre les Rangers et le Canadien. Absent depuis le 5 avril, le défenseur russe formait une paire avec Nathan Beaulieu lors de l'entraînement matinal. C'est donc dire que Brandon Davidson devrait retrouver Nikita Nesterov dans les estrades.

Au terme de l'entraînement, Emelin a indiqué qu'une décision sera prise au terme de l'échauffement d'avant-match à savoir s'il effectuera un retour au jeu ou non. Pour sa part, Claude Julien a indiqué qu'il a parlé à Emelin après l'entraînement et que ce dernier se sentait bien. Devant les journalistes, le défenseur russe a déclaré qu'il se sentait bien et qu'il était prêt à jouer.

Même si Julien avait légèrement modifié ses combinaisons à l'attaque à la fin du match numéro 4, il semble qu'il n'effectuera aucun changement pour amorcer le match de ce soir. Phillip Danault sera donc flanqué de Max Pacioretty et d'Alexander Radulov, alors qu'Alex Galchenyuk devrait jouer aux côtés d'Artturi Lehkonen et Andrew Shaw.

Évidemment, Carey Price fera à nouveau face à Henrik Lundqvist. Les deux gardiens ont des fiches similaires depuis le début des éliminatoires. Price présente un coefficient d'efficacité de ,942 et une moyenne de 1,65 alors que son vis-à-vis affiche un rendement de ,944 avec une moyenne de buts alloués légèrement supérieure à 1,89.

Le Tricolore attend avec impatience le réveil de son capitaine, Max Pacioretty n'a récolté qu'une seule mention d'aide en 4 rencontres éliminatoires. Il est sans but à ses 8 derniers matchs, sa plus longue sécheresse de la saison.

La formation du CH à l'entraînement :

Pacioretty - Danault - Radulov

Byron - Plekanec - Gallagher

Lehkonen - Galchenyuk - Shaw

King - Ott- Mitchell

Markov - Weber

Benn - Petry

Beaulieu - Emelin