MONTRÉAL – Impatients d’entamer les séries, les joueurs du Canadien n’ont pas connu le départ le plus inspiré lors de leur dernier match de la saison régulière au Centre Bell ce qui a fait le bonheur du Lightning de Tampa Bay.

Les visiteurs l’ont donc emporté par le pointage de 4 à 2 et ils ont ainsi conservé leur mince espoir de se hisser en éliminatoires. Pour y arriver, la troupe de Jon Cooper devra remporter son dernier match, dimanche, à Buffalo, en plus de souhaiter deux défaites des Maple Leafs de Toronto.

Rappelons que le Lightning doit encore se débrouiller sans l’excellent Steven Stamkos, Tyler Johnson, Cédric Paquette et J.T. Brown.

Carey Price a tenu à disputer cette rencontre dans le cadre la soirée des partisans, mais il n’a pas pu réparer toutes les occasions allouées par ses coéquipiers. Ainsi, Yanni Gourde (deux fois), Nikita Kucherov et Alex Killorn sont parvenus à le déjouer.

« On a commis de grosses erreurs défensivement, je trouve qu’on a connu une soirée difficile à ce niveau. Mais on aura quelques joueurs qui seront de retour en espérant que ça réglera le tout », a admis Claude Julien en faisant référence à Shea Weber, Jordie Benn et Alexei Emelin.

Déçus de la performance décousue de leurs favoris, les partisans n’ont pas retenu leurs huées plus d’une fois. En raison de ce revers, le Tricolore a conclu son calendrier à domicile avec une fiche de 24-12-5 incluant une série de cinq défaites consécutives en février.

Tirant de l’arrière 3-1, le Canadien a pu compter sur le 17e but d’Artturi Lehkonen – un but autant étrange que chanceux en infériorité numérique - pour relancer la confrontation. Toutefois, Gourde a répliqué 21 secondes plus tard avec son deuxième de la journée.

Le CH avait aussi rétréci l’écart à 2-1 à mi-chemin dans la rencontre grâce au premier but de Dwight King en 16 parties avec Montréal. Il a surpris Andrei Vasilevskiy entre les jambières, mais le gardien a répliqué en volant un but à Alexander Radulov au dernier tiers.

Cependant, Killorn a asséné un coup dur aux Habs en trompant la vigilance de Price sur une échappée causée par un revirement bête de Nikita Nesterov.

Pour Gourde, il s’agissait de son premier match dans l’amphithéâtre montréalais et il ne l’oubliera pas de sitôt. Le Québécois de 25 ans a été au cœur de l’action à plusieurs reprises et il a maintenant touché la cible cinq fois depuis sept matchs.

« C’est vraiment plaisant ! Juste de jouer au Centre Bell, c’était très agréable. C’est super le fun de compter deux buts. En plus, plusieurs personnes de ma famille s’étaient déplacées », a commenté Gourde qui était populaire dans le vestiaire gagnant.

Quant à Kucherov, il a complété une longue remise en lob d’Ondrej Palat quelques secondes avant la conclusion du premier engagement. Le jeu ressemblait presque davantage à une longue passe de touché qu’à un but au hockey.

« Chaque fois qu’on retrouvait un peu de rythme, ils obtenaient une excellente chance de marquer peu après. Carey a fait quelques gros arrêts, mais à un certain point, on ne peut pas s’attendre à ce qu’il les fasse tous. Il faut limiter au minimum les erreurs mentales. C’est ce qui a défaut. »

« On s’est battus, on a démontré de l’énergie. Il y a simplement eu trop de décisions coûteuses », a analysé Brendan Gallagher.

Price, Pacioretty, Markov et Radulov restent à Montréal

Évidemment, le Canadien désire entamer les séries avec un élan. Le dossier d’Alex Galchenyuk préoccupera donc Claude Julien puisque l’attaquant a connu une sortie pénible. Il a même été le joueur le moins utilisé de toute l’équipe au premier tiers.

Shea Weber, Jordie Benn et Alexei Emelin étaient absents pour guérir leur blessure respective. Weber et Benn seront prêts pour les séries, mais c’est moins certain dans le cas d’Emelin.

Cette situation a permis à Brett Lernout de jouer sa deuxième partie dans la LNH et il a éprouvé certains ennuis défensifs tout en distribuant quelques coups d’épaule.

« Je me suis senti mieux que l’an dernier. J’étais plus confiant en possession de la rondelle et j’ai fait de meilleurs jeux. La confiance est la clé », a mentionné Lernout.

Si on savait que Weber et Emelin n’allaient pas accompagner leurs coéquipiers à Detroit pour le match de samedi soir, Julien a indiqué qu’il en sera de même pour Price, Max Pacioretty, Andrei Markov et Alexander Radulov qui pourront tous se reposer.

Charlie Lindgren sera envoyé devant le filet pour le dernier match de la saison alors qu’Al Montoya sera rétabli à 100 % pour le début des éliminatoires.

Steve Ott, Torrey Mitchell et Brian Flynn ont été laissés de côté contre le Lightning. Ott aura probablement la chance de se mesurer à son ancien club dans ce qui sera l’avant-dernière partie au Joe Louis Arena.

Du côté du Lightning, les blessures ont permis à Gabriel Dumont et Michaël Bournival d’être en uniforme et ils procuré de l’énergie à leur clan.

Quelques partisans ont quitté le Centre Bell avec un chandail porté par un joueur du Canadien. Ils ont remporté des tirages durant cette soirée de reconnaissance.

Avant le début du match, Phillip Danault a mérité le trophée Jacques-Beauchamp tandis que Max Pacioretty a reçu, des mains d’Élise Béliveau, le trophée au nom de son défunt mari. ​

Vasilevskiy vole un but à Radulov

Un premier avec le CH pour King

Vasilevskiy sans même regarder!

Killorn bat tout le monde de vitesse

Pas d'angle? Pas grave!