MONTRÉAL – Voilà que le Canadien s’est adjugé la victoire dans cinq de ses six dernières sorties puisqu’il a remporté le premier duel de son histoire contre les Golden Knights de Las Vegas au compte de 3 à 2, mais il a perdu les services de Jonathan Drouin.

Le centre du premier trio du clan montréalais a été blessé au haut du corps et il n’a pas pu participer au troisième engagement. Il a notamment été atteint à une main par une passe vive et haute.

En vertu de ce résultat, le CH a devancé les Bruins au classement de l’association Est et il s’est surtout approché à deux points du dernier rang donnant accès aux éliminatoires. Le plus étonnant dans cette séquence encourageante demeure qu’une seule victoire a été acquise par Carey Price qui ne s’est pas entraîné depuis le 2 novembre.



Brendan Gallagher, Jordie Benn (1 but et 1 passe) et Max Pacioretty ont touché la cible pour le Tricolore face au gardien québécois Maxime Lagacé qui fait de son mieux en l’absence des trois cerbères blessés qui le précèdent dans l’organigramme du club.



Lagacé n’a pas mérité la victoire, mais il se souviendra sans doute de ses deux arrêts spectaculaires face à Gallagher et Artturi Lehkonen.



La troupe de Claude Julien est parvenue à limiter les failles dans ce match en contrôlant l’action la plupart du temps. Pour ce qui est du reste, Charlie Lindgren a tenu le fort pour une deuxième rencontre de suite dans le cadre de sa première expérience régulière au Centre Bell et il a donc gagné ses cinq premiers matchs avec le Canadien.



En fait, outre une tasse de café avalée par Jeff Petry, tard en fin de première période, Lindgren aurait savouré un deuxième jeu blanc d’affilée. Pierre-Édouard Bellemare a tricoté entre les patins de Petry pour aller surprendre le gardien par la suite. Petry dormira certainement mieux en sachant que son équipe a pu triompher.



Pour un troisième match consécutif, le défenseur Victor Mete a été peu utilisé avec un temps d'utilisation de huit minutes. Même Joe Morrow a passé beaucoup plus de temps que lui sur la patinoire avec 15:02.



Vaincus la veille à Toronto, les visiteurs n’ont pas affiché la fougue qui les caractérise. En fait, ils n’ont décoché que deux tirs sur le filet de Lindgren lors de la période initiale. Le jeune gardien de 23 ans a réservé ses plus beaux arrêts de la soirée à William Carrier (sur une échappée) et à William Karlsson. Il a aussi obtenu l’aide de ses poteaux sur un tir de Reilly Smith.



Soulignons qu’il s’agissait déjà du septième but de la saison de Gallagher et son sixième depuis neuf parties. La saison dernière, Gallagher avait dû patienter au 3 février pour enfiler son septième et il avait conclu le calendrier avec 10 buts en 64 parties.



C’était un 556e match de suite pour Karl Alzner qui a grimpé au 15e rang des plus longues séquences de l’histoire de la LNH.



Le Canadien a donc entamé une série de six parties à domicile du bon pied. Jusqu’au 18 novembre, il recevra successivement la visite du Wild, des Sabres, des Blue Jackets, des Coyotes et des Maple Leafs.



