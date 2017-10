Collaboration spéciale Charles-Félix Paquin, Sportlogiq

Affirmer que le Canadien de Montréal a connu un voyage difficile en Californie serait un euphémisme, le Tricolore a encaissé trois revers en autant de parties. Le seul point positif est que le défenseur recrue Victor Mete y a récolté ses deux premiers points dans la LNH.

Puisque Mete aura bientôt disputé neuf rencontres cette saison, un choix s’imposera. Le garder dans la LNH ou le renvoyer à London, évitant ainsi qu’il gagne une année sur son autonomie complète?

Certains suggèrent que Mete soit renvoyé dans les rangs juniors puisque le Canadien risque de connaître une saison pénible et qu’il ne serait pas sage de le contaminer avec une atmosphère défaitiste. La réalité est que Mete est de plus en plus confortable sur la patinoire et il est clair que son niveau de jeu est digne de la LNH. Ayant déjà soulevé la coupe Memorial en 2016 et se révélant être le meilleur défenseur des Knights l’an passé, Mete perdrait tout simplement son temps à London.

Face aux Ducks d’Anaheim, Mete a été en possession de la rondelle pour plus de deux minutes et il a complété un nombre hallucinant de 42 passes. Ces chiffres sont exceptionnels. À titre de comparaison, Weber s’est révélé être le deuxième défenseur du CH ayant le mieux fait dans ces facettes du jeu, complétant 34 passes et contrôlant le disque pendant 1 minute et 34 secondes.

Si Mete est si précieux pour la formation du Canadien, c’est justement parce qu’il est extrêmement confortable en possession du disque. C’est une denrée rare au sein de l’équipe. Ce qui est encore plus encourageant, c’est qu’il semble être de plus en plus efficace à mesure que la saison avance.

Les mauvaises langues affirmeront que Mete ne fait pas si bien, affichant un différentiel de moins 6. La réalité est que le Canadien présente un ratio collectif de moins 21 quant aux buts inscrits et accordés cette saison. Bref, tous les joueurs affichent des différentiels épouvantables et il ne faut pas trop s’inquiéter à cet égard dans le cas de Mete.

Trois forces ressortent du jeu de Mete : sa vision, sa vitesse et son calme.

Mete est extrêmement efficace en zone offensive, alors qu’il brille au moment d’y distribuer le disque. Même qu’il est le défenseur régulier du Canadien complétant le plus de passes en territoire adverse pour un même temps d’utilisation à forces égales. Cela fait foi de sa vision du jeu hors du commun.

Mete est également très rapide et il utilise à bon escient son coup de patin en jeu de transition. En effet, il transporte lui-même la rondelle hors de sa zone défensive plus fréquemment que le défenseur moyen de l’équipe proportionnellement à son temps d’utilisation à égalité numérique. Pour ce qui est des entrées de zone, Mete pénètre deux fois plus souvent en territoire adverse avec le contrôle du disque que le défenseur moyen du CH en de telles circonstances.

Ce qui est intéressant dans le cas de Mete, c’est qu’il est très calme lorsqu’il est en possession de la rondelle, même lorsqu’il est mis sous pression. En effet, il s’avère que Mete est le défenseur du Canadien tentant le moins souvent de dégager son territoire, soit 22,8 % du temps à forces égales. Son sang-froid permet non seulement au Tricolore de conserver la possession du disque, il permet également à Mete de faire étalage de ses habiletés. L’arrière est en mesure de remettre la rondelle à un coéquipier ou de battre de vitesse son poursuivant en exécutant lui-même la sortie de zone.

Cette même dualité alliant vitesse et anticipation fait en sorte que Mete s’avère être le défenseur du Canadien récupérant le plus de rondelles libres proportionnellement à son temps d’utilisation à forces égales. Son sens de l’anticipation lui permet de pressentir quand et où le disque deviendra libre, ce qui lui donne une longueur d’avance sur ses adversaires, lui qui est déjà un excellent patineur.

Il est primordial de récupérer les rondelles libres, car cette action permet à votre club d’obtenir la possession du disque. Lorsque cela survient en zone défensive, l’attaque ennemie est ainsi contrée. En territoire offensif, ce geste permet d’insuffler un deuxième souffle à la poussée offensive.

Défensivement, Mete connait des difficultés par moments, mais c’est normal chez un défenseur peu expérimenté. Malgré tout, il soutire le disque à l’adversaire plus souvent que le défenseur moyen à l’aide d’un harponnage. C’est un bon indice voulant qu’il utilise activement son bâton pour contrer les joueurs adverses. Pour le reste, son jeu défensif ne va que s’améliorer avec le temps.

En complétant beaucoup de passes en zone offensive, en transportant le disque avec efficacité et en bondissant tel un chat sur les rondelles libres, Mete a un impact positif indéniable sur le jeu de transition et offensif du Canadien. C’est pour cela qu’il a définitivement sa place avec le grand club.