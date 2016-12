À la fin du mois d’octobre, moment où j’ai analysé le jeu de Shea Weber en tant membre du Canadien de Montréal, j’ai mentionné qu’il ne récolterait pas des points à ce rythme toute la saison, mais qu’il serait beaucoup plus efficace dans les deux sens de la patinoire.

Il n’a pas récolté de points à ses 10 dernières rencontres et il n’a pas marqué à ses 12 dernières parties. Plusieurs se demandent si Weber a ralenti ou s’il est blessé. Il est possible que Weber soit quelque peu amoché, mais j’en doute fortement. Ce que je prédisais semble donc bien vouloir se concrétiser.

Malgré sa séquence chanceuse dans la colonne des plus et des moins, Weber ne jouait pas bien en octobre, mais tout fonctionnait pour lui au moment de toucher les cordages. Depuis, il n’a pas été chanceux, mais son jeu s’est grandement amélioré, alors qu’il s’approche de sa forme habituelle de mi-saison.

Pour comprendre mon idée, regardons les performances de Weber comparativement à ses coéquipiers.

Lors du premier mois de la saison, Weber était invisible en termes de possession de rondelle. Bien qu’il ne transporte pas aussi bien le disque que les meilleurs joueurs du circuit à ce chapitre, il fait mieux depuis. De même, son nombre de chances de marquer se rapprochait de la moyenne, mais il fait très bien à ce chapitre aujourd’hui. Un des principaux facteurs expliquant l’amélioration de Weber quant à son différentiel de chances de marquer est que son taux de passes complétées en zone défensive a grimpé en flèche. Il semble également avoir développé une meilleure chimie avec Alexei Emelin qu’avec Nathan Beaulieu.

S’il y a une facette du jeu de Weber qui soit quelque peu inquiétante, c’est que son taux de passes complétées en zone neutre a chuté bien en deçà de la moyenne de l’équipe. Cependant, comme il n’est pas souvent en possession du disque en zone neutre, même si ce pourcentage de passes complétées semble préoccupant, ce n’est pas une statistique ayant un impact important sur ses performances individuelles.

Une autre remarque est que Weber n’a pas lancé aussi souvent dernièrement donc, penchons-nous aussi sur cette question.

À égalité numérique, Weber lance actuellement plus souvent que plus tôt cette saison, mais il est vrai qu’il tente moins souvent de diriger la rondelle au filet sur l’avantage numérique. Une partie de l’explication est que les équipes adverses se sont ajustées au système du Canadien sur l’avantage numérique, surveillant de plus près Weber. Ce qui est important, même si son nombre de tentatives de tir a significativement chuté, c’est qu’il est beaucoup plus précis au moment de tirer.

Un autre élément à prendre en compte, au moment d’évaluer ses chiffres sur l’avantage numérique, est qu’Alex Galchenyuk était en santé. Le Canadien avait des joueurs sur les deux flancs que les équipes adverses devaient impérativement couvrir. Sans Galchenyuk, l’avantage numérique est devenu extrêmement prévisible et Weber est moins souvent démarqué. Ne lance-t-il pas moins souvent en raison d’une blessure à l’épaule n’ayant aucun fondement, ou les opportunités ne sont-elles tout simplement pas présentes?

Peu importe votre façon d’interpréter les choses, les performances de Weber sur la patinoire ne sont pas moins bonnes depuis le mois d’octobre. Ce serait plutôt l’inverse, il a beaucoup mieux joué. Parfois, vous êtes chanceux, même si vous ne jouez pas au meilleur de vos capacités. Parfois, les chiffres ne sont pas au rendez-vous, même si vous jouez bien. C’est ce qui se passe avec Weber. Ses chiffres cumulés depuis le début de la saison sont assez similaires à ceux qu’il a su maintenir depuis le début de sa carrière. Il n’était pas pour marquer sur 25% de ses tirs touchant la cible toute la saison. Qu'en est-il de son taux actuel de tirs convertis en buts de 9,9%? Il peut définitivement maintenir ce rythme, ce qui lui permettrait de connaître une saison de 21 buts, et il est question d’un défenseur.