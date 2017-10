Communiqué

CALGARY, Alb. – Le groupe de gestion et le personnel des entraîneurs de l’équipe nationale masculine du Canada – sous la direction du directeur général Sean Burke et de l’entraîneur-chef Willie Desjardins – continuent de ratisser large dans leur évaluation du talent canadien en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2018.

Après deux compétitions d’une semaine chacune en Russie à la fin août, la direction et le personnel des entraîneurs entreprendront la prochaine étape de l’évaluation des candidats à l’équipe olympique en novembre lorsque l’équipe nationale masculine du Canada participera à la Coupe Karjala du 8 au 12 novembre à Helsinki, Finlande, et Bienne, Suisse. Hockey Canada a dévoilé la formation de 26 joueurs pour cet événement où l’équipe vêtue de rouge et de blanc affrontera la Finlande, la Suède et la Suisse.

« Nous réunissons un groupe de joueurs qui sont sur notre radar pour les prochains Jeux olympiques d’hiver dans le cadre de notre processus d’évaluation afin de présenter la meilleure équipe possible en février », a dit Burke. « Ces 26 joueurs font partie du groupe élargi qui est toujours en lice pour l’équipe olympique; 10 de ces joueurs n’étaient pas avec nous en août en Russie, et d’autres, qui sont toujours à l’étude, ne se joindront pas à nous le mois prochain parce qu’ils ne sont pas disponibles ou parce que nous croyons déjà avoir une bonne idée de la place qu’ils pourraient occuper au sein de notre équipe.

« En tant que groupe de gestion et personnel des entraîneurs, notre priorité est de former la meilleure équipe possible, et nous continuerons d’évaluer chaque joueur canadien admissible à représenter son pays aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 pour nous donner la meilleure chance de connaître du succès en Corée. »

À la fin juillet, Hockey Canada a dévoilé pour l’équipe nationale masculine du Canada pour la saison 2017-2018, y compris tous les membres du groupe de gestion et du personnel des entraîneurs ainsi qu’un calendrier élargi qui permet au personnel de l’équipe de réunir plusieurs fois les candidats à l’équipe olympique dans le cadre du processus d’évaluation.

Se joignant à Burke au sein du groupe de gestion sont Tom Renney, chef de la direction de Hockey Canada; Scott Smith, président et chef de l’exploitation de Hockey Canada; Scott Salmond vice-président des activités hockey et des équipes nationales masculines; et Martin Brodeur.

Burke a dirigé la sélection des joueurs avec l’aide du groupe de gestion et du personnel des entraîneurs qui comprend Desjardins et les entraîneurs adjoints Dave King, Scott Walker, Craig Woodcroft, et le dépisteur Morey Gare.

Patineurs