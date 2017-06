Communiqué

MONTRÉAL – Les Canadiennes de Montréal ont annoncé aujourd’hui le retour d’Éric Bouchard au personnel d’entraîneurs des Canadiennes en tant qu’entraîneur-adjoint.

Ce sera un deuxième tour pour Bouchard avec l’équipe, ayant déjà été entraîneur-adjoint avec Les Canadiennes durant la saison 2014-2015.

« D'abord et avant tout, j'aimerais remercier Les Canadiennes de Montréal de m'avoir donné cette excellente occasion et de croire en moi », a dit Bouchard. « Je suis ravi de rejoindre cette organisation de première classe pour la prochaine saison. C'est un privilège et un honneur d'entraîner des athlètes professionnelles qui sont extrêmement dévoués à gagner comme ce groupe l’est. J’ai hâte à travailler avec des entraîneurs d’expérience, menés par l’entraîneur-chef Dany Brunet. J'ai hâte de commencer. »

Bouchard a neuf années d’expérience en tant qu’entraîneur à tous les niveaux, dont le Junior AAA, et avec le programme de développement des volets féminin et masculin à Hockey Québec et plus récemment avec le Challenge Gatorade dans la LHJMQ. Il a aussi plus de 10 ans d’expérience en tant qu’entraîneur physique et a étudié en kinésiologie à l’UQAM. Ancien joueur lui-même, il est l’un des meilleurs jeunes entraîneurs au Québec, reconnu pour son éthique de travail, son professionnalisme et sa grande maîtrise du sport.