En Russie, Noël n’est pas en date du 25 décembre. En fait, Noël se fête en date du 25 décembre du calendrier religieux russe, plus précisément celui de l’Église orthodoxe. Ce calendrier a deux semaines de retard sur le nôtre et c’est pourquoi le Noël russe se fête le 7 janvier. Les Russes n’attendent toutefois pas cette date pour s’y échanger des cadeaux. En Russie, Noël est une fête religieuse et les grandes festivités sont réservées pour le jour de l’An.

C’est peut-être la raison pour laquelle le SKA de Saint-Pétersbourg a été si généreux durant les deux dernières semaines. Le club d’Ilya Kovalchuk et de Pavel Datsyuk a battu un record entre le 27 décembre et le 5 janvier. La super puissance de la KHL a subi quatre défaites de suite. C’est la première fois dans l’histoire de la KHL que cela se produit.

Avant la pause du Nouvel An, le SKA a été vaincu par le Ak Bars de Kazan et le Lokomotiv de Iaroslav. Ces deux défaites ont surpris plusieurs observateurs, mais le retour au jeu de la bande à Oleg Znarok a été d’autant plus surprenant. Le tout a commencé avec deux périodes de jeu désastreux contre le Dinamo à Minsk mardi dernier. Le club local a humilié les vedettes du SKA durant 40 minutes de jeu. Les amateurs de hockey du Bélarus sont devenus hystériques après que Sergei Drozd ait marqué le cinquième but sans réplique de leur équipe!

Cette situation surréaliste n’a toutefois pas duré. Ilya Kovalchuk a sonné la charge en marquant un premier but pour le SKA en fin de tiers médian et le club de Saint-Pétersbourg a amorcé un retour fulgurant en troisième période. Malheureusement pour Pavel Datsyuk et ses coéquipiers, le Dinamo de Moscou a arrêté l’hémorragie juste à temps pour se sauver avec trois points au classement. Ben Scrivens a récolté une victoire de 5 à 4 pour étirer la série de défaites du SKA.

Après ce désastre, les amateurs de hockey de Saint-Pétersbourg ont cru à un retour à la normale contre le Jokerit de Helsinki jeudi passé. Les choses se sont toutefois déroulées autrement. Pavel Datsyuk a certes marqué tôt dans le match, mais le SKA n’a jamais été capable de prendre le rythme. Après des buts de Pekka Jormakka et de l’ancien des Sénateurs Peter Regin, le club russe a compté un dernier but pour niveler la marque en début de deuxième période, mais Antti Pihlstrom a mis fin aux aspirations du SKA. Le Finlandais a marqué en se tordant la cheville. Un vrai guerrier!

Le Jokerit de Helsinki remporte donc ce match par la marque de 3 à 2. Les Finlandais semblent bien apprécier. Battre le SKA, ça commence bien l’année, surtout après un aussi horrible Championnat de hockey junior! En parlant de Championnat junior désastreux, la Lettonie a elle aussi un club de la KHL. Le Dinamo de Riga croupit toujours dans les bas-fonds du classement de l’Association de l’Ouest, mais il ne se résout pas à mourir.

Le Dinamo a bien commencé l’année avec une victoire de 5 à 2 contre le misérable Severstal de Tcherepovets. Ce gain à domicile semble avoir fouetté les Lettons, puisqu’il s’est montré dure à affronter lors du match d’hier. La puissante Armée rouge a dû attendre la quarante-sixième minute de jeu avant de marquer un premier but grâce à un splendide échange entre Ivan Telegin, Alexander Popov et Kirill Petrov. Le club moscovite s’en est finalement tiré avec un gain de 2 à 0.

Ça sent la fin pour le Spartak

Cette saison, les clubs moscovites n’ont pas tous autant de succès que l’Armée rouge. Le Spartak en est la meilleure preuve. À neuf points d’une place en séries éliminatoires, l’ancien club d’Alexander Yakushev agonise et les deux premiers matchs de l’année 2016 semblent le rapprocher de la mort clinique.

Aujourd’hui, le Spartak a perdu contre une des pires équipes du circuit. L’obscure Yugra de Khanty-Mansiysk a déclassé le club moscovite pour le vaincre par la marque de 5 à 2. C’est la suite logique d’un voyage dans l’Oural mal débuté plus tôt cette semaine. Mercredi passé, le Spartak a été blanchi par le Barys d’Astana au Kazakhstan par la marque de 3 à 0. Martin St-Pierre a d’ailleurs récolté une passe sur le deuxième but de l’équipe kazakhe marqué par Nigel Dawes en avantage numérique.

Forts de trois victoires de suite, nous aurions cru que les Kazakhs se seraient mieux préparés pour le match de ce soir contre le HC Sochi. Le club de la ville des Olympiques de 2014 a connu des moments difficiles en janvier. Les troupes de Viatcheslav Butsaev ont été expulsées de la zone donnant accès aux séries éliminatoires durant quelques matchs. Devant une fiche si décevante, les amateurs de hockey de Sotchi ne donnaient pas cher de la peau de leur club favori.

Les léopards se sont toutefois montrés plus rapides que les Panthères des neiges. Le Hc Sotchi a blanchi le Barys d’Astana par la marque de 4 à 0. Parmi les marqueurs, on trouve un vieil ami des amateurs de hockey montréalais. Andrei Kostitsyn a compté le troisième but du Hc Sotchi. C’est son douzième de la saison.

Les félins ne s’affrontent pas seulement entre eux dans la KHL. On trouve beaucoup d’autres animaux sur le continent eurasien. L’Amour de Khabarovsk s’est joué un tour par une bande d’Ours à Zagreb. Le club orné d’une tête de tigre a flanché à quelques secondes de la fin de leur affrontement contre le Medvescak pour s’incliner par la marque de 3 à 1.

Ce fut un match serré jusqu’à la toute fin. L’Amour a réussi à prendre les devants au tiers médians. Les Croates n’ont toutefois pas baissé les bras. Grâce à une passe de Francis Paré, Tomislav Zanoski a marqué son premier but de la saison en début de troisième période. Alexandre Bolduc a marqué le but gagnant avec seulement 26 secondes à jouer au match après un retentissant rebond de la rondelle sur le poteau. Les opportunistes Ours de Zagreb ont finalement achevé leurs adversaires grâce à un but dans un filet désert.

Malheureusement pour les Croates, les Ours ne font pas toujours preuve d’opportunisme. Dans sa quête pour une participation aux séries éliminatoires, le Medvescak s’est incliné devant l’Admiral de Vladivostok par la marque de 4 à 1. Avec 10 points de retard sur le huitième rang de l’Association de l’Ouest, notre filière québécoise n’a pu beaucoup de marge de manœuvre. Il lui faudra gagner lundi prochain contre le Severstal de Tcherepovets.