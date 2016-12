Le 15 décembre dernier, la direction de la Ligue continentale de hockey (KHL) a décidé de passer à la prolongation à 3 contre 3 en pleine saison régulière. Le désir de la ligue d’harmoniser sa réglementation avec la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) et la LNH n’a rien de secret. La nouvelle formule fait fureur en Amérique du Nord et elle ne peut qu’aider à populariser le hockey outremer.

Le hasard fait bien les choses. La nouvelle règlementation a été appliquée pour la première fois, aujourd’hui, dans un tout nouveau marché. Le Kunlun Red Star a vaincu l’Avtomobilist d’Ekaterinbourg par la marque de 4 à 3 à Beijing devant 8300 spectateurs chinois. L’Américain Chad Rau a montré au public asiatique tout ce que l’on peut faire avec autant d’espace sur une surface olympique en marquant son deuxième but du match lors de cette prolongation.



Les Russes et les Chinois en ont donné plein la vue au public de Pékin. Kunlun Red Star a laissé filer une avance de deux buts avec moins de dix minutes à jouer au match. Si Chad Rau a eu le dernier mot lors de ce match, la grande vedette de cette soirée de hockey demeure Artyom Gareyev. Le natif d’Oufa a arraché un précieux point à son équipe en marquant les trois buts de l’Avtomobilist.

Gareyev n’est pourtant pas réputé pour jouer les héros dans la KHL. Auteur de 20 points l’an dernier, le Russe a marqué le quart de ses buts de la saison durant ce match. Puisque l’Avtomobilist s’éloignant d’une participation aux séries éliminatoires, peut-être que ce but typique de ceux marqués par employés de soutiens convaincra le Salavat Youlaev de le ramener au bercail d’ici la date limite des transactions.



L’Avtomobilist n’est pas le seul être revenu en force cette semaine. Kevin Lalande a enfin retrouvé le chemin de la victoire avec le Dinamo de Minsk. Après plusieurs mois d’inactivité, le gardien de but ottavien a retrouvé son filet contre le Metallurg de Magnitogorsk le 4 décembre dernier. Kevin n’a toutefois pas joué de chance contre les champions en titre, puisque son équipe s’est inclinée par la marque de 4 à 2.

Dimanche dernier, les choses se sont déroulées autrement pour Kevin Lalande. Le porte-étendard de l’équipe nationale du Bélarus a pu se reprendre contre le Medvescak de Zagreb. Lalande a arrêté 21 tirs des 23 dirigés contre lui dans une victoire de 6 à 2 contre les Croates. Il n’est pas le seul Francophone à s’être démarqué lors de cette rencontre. Marc-André Gragnani a récolté 3 aides lors de cette joute dont une sur ce but d’Alexander Materukhin.



Le Dinamo de Minsk joue dans le plus gros amphithéâtre de la KHL et le club joue souvent à guichets fermés. Lors de ce gain sur le Medvescak, plus de 15 000 spectateurs ont assisté au match. La veille, un autre Dinamo a dû se contenter d’un aréna beaucoup moins vaste. Le Dinamo de Riga doit jouer quelques matchs à l’Aréna Inbox de Pinki où peuvent loger seulement 2 000 amateurs.

En Lettonie, le hockey n’est pas moins populaire qu’au Belarus. Le club a toutefois dû laisser sa place au Championnat mondial de floorball, un sport proche du hockey cosom. Le Dinamo a donc joué quelques matchs dans son aréna d’entrainement à Pinki. Comme vous pouvez le constater, l’ambiance n’y est pas moins chaleureuse. Les 2 000 spectateurs présents ont été aussi bruyants qu’au Centre Bell lors de ce gain de 3 à 2 contre le Slovan de Bratislava.

Le Barys d’Astana joue avec le feu

Malgré l’enthousiasme des partisans, il semble que le Dinamo de Riga a lancé la serviette. Le club a congédié plusieurs joueurs dans les derniers jours puisqu’une participation aux séries éliminatoires semble de plus en plus impossible. Au même moment, d’autres continuent à se vouer une lutte sans merci pour participer à danse du printemps. Samedi dernier, deux de ces clubs ont croisé le fer. L’un d’eux ne s’est toutefois pas présenté au rendez-vous.

Dans un match à sens unique, le Neftekhimik de Nijnekamsk a déclassé le Hc Sotchi. Les troupes d’Andrei Nazarov ont blanchi le club né des Jeux de 2014 par la marque de 5 à 0. Grâce à ce gain, le Neftekhimik a ravi le huitième rang de la Conférence de l’Est au Barys d’Astana. Le club kazakh a eu la chance, par la suite, de reprendre ses droits lundi dernier à Beijing. Le Barys n’a toutefois pas été de taille devant le Red Star Kunlun et il s’est incliné par la marque de 5 à 1. Lors de cette joute, tout a paru facile au Chinois. Ce but de Tomas Marcinko, marqué avec l’aide d’Alexei Ponikarovski, est à l’image du match.



Le Barys a toutefois une bonne étoile. Avec trois matchs en main sur le Neftekhimik, il peut encore facilement revenir au huitième rang de la Conférence de l’Est. Le club d’Andrei Nazarov se plait lui aussi à jouer avec le feu. Il a été vaincu à deux occasions cette semaine.

Le club tatar s’est premièrement incliné devant l’Ak Bars de Kazan mardi dernier par la marque de 2 à 1. Aujourd’hui, le Neftekhimik ne s’est pas donné plus de chance. Il a accordé 7 buts à l’Admiral à Vladivostok dans une défaite de 7 à 4 où même Anton Volchenkov a marqué. C’est une première en 4 ans pour l’ancien des Sénateurs. Ça prouve qu’il y en avait réellement pour tout le monde lors de cet affrontement!



Grâce à ce festival offensif, Martin St-Pierre et le Barys peuvent maintenant se reprendre. Les Kazakhs ont rendez-vous avec l’Amour à Khabarovsk lundi. Une équipe idéale pour récolter 3 points et se remettre sur la bonne voie!