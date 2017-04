AP

ALBANY, N.Y. - Nick Lappin a brisé l'égalité alors qu'il ne restait qu'une minute à jouer en troisième période et les Devils d'Albany ont vaincu les IceCaps de Saint-Jean 4-3, vendredi soir.

Lors d'un avantage numérique, Lappin a accepté une passe de Carter Camper avant de tromper la vigilance de Yann Danis.

Les Devils (37-30-5) se sont donné une priorité de trois buts en touchant la cible deux fois en 15 secondes lors du deuxième vingt. Lappin et Brian Gibbons ont fait bouger les cordages pour procurer une avance de 3-0 à leur troupe. Shane Harper avait ouvert la marque au premier tiers.

Les IceCaps (33-29-10) ont amorcé leur remontée à mi-chemin en deuxième période. Chris Terry et Zach Redmond ont amassé un but et une aide et Keegan Lowe a ramené les deux formations à la case départ, à 5:26 de la troisième. Charles Hudon et Nikita Scherbak ont été complices d'un but des leurs.

Mackenzie Blackwood a signé la victoire pour les Devils grâce à 22 arrêts. Danis a repoussé 29 rondelles dans la défaite.

Ce revers a porté un dur coup aux IceCaps, qui ont glissé hors du portrait des séries. Ils ont en pleine course avec les Comets d'Utica, qu'ils affronteront dimanche.